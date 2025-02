„Victoria e reală!” Vlad Chiricheș, replică pentru Răzvan Lucescu după ce FCSB a eliminat-o pe PAOK: „M-au înrăit declarațiile lui” - Antena Sport

Vlad Chiricheș i-a dat replica lui Răzvan Lucescu, după ce FCSB a eliminat-o pe PAOK din play-off-ul pentru optimi din Europa League. După ce antrenorul român a declarat că victoria din tur a roș-albaștrilor a fost una „fake”, fundașul campioanei a oferit o reacție fermă.

Chiricheș a recunoscut că declarațiile lui Lucescu Jr l-au „înrăit”. Experimentatul fundaș al campioanei a transmis că victoria obținută a fost una extraordinară.

Vlad Chiricheș, replică pentru Răzvan Lucescu după ce FCSB a eliminat-o pe PAOK

Totodată, Vlad Chiricheș nu a putut să aleagă o adversară dintre Frankfurt și Lyon, pentru optimi. Fundașul a declarat că își dorește ca FCSB să aibă în continuare rezultate remarcabile în Europa.

„Un rezultat extraordinar, puțini ne dădeau șanse, am arătat ca o echipă cu spirit. Ne bucurăm, e un rezultat extraordinar pentru noi, pentru fotbalul românesc. Am bucurat toți suporterii.

(Declarațiile lui Răzvan Lucescu) Pe mine unul chiar m-au înrăit, m-am luptat foarte mult să demonstrez unora că rezultatele de până acum nu au fost întâmplătoare, nu au fost false. La final, calificarea e reală, e tangibilă, o simțim, mergem mai departe. Golurile, din acțiuni foarte bune. Am făcut o primă repriză extraordinară, nu-mi aduc aminte vreo ocazie a echipe adverse, ne bucurăm că am pus presiune, am arătat spirit, am fost curajoși. Și publicul ne-a împins de la spate. Am făcut un joc extraordinar și am obținut un rezultat nemaipomenit. E un rezultat extraordinar, pentru noi, pentru fotbalul românesc. Ne bucurăm.