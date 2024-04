"Foarte tare m-am simţit sabotat de Steaua!" Mircea Lucescu, dezvăluiri din culise despre marea lovitură primită în carieră - Antena Sport

„În 1983 sau 1984, după Campionatul European, mă pregăteam să schimb echipa naţională cu jucători mai tineri. Din pregătire am jucat cu Japonia şi am bătut cu 4-0 la Suceava şi am jucat la Iaşi şi am bătut China. După meciul cu China am dat drumul tuturor jucătorilor de la Dinamo şi Steaua ca să se pregătească pentru cupele europene. Am rămas cu jucătorii tineri.. erau Hagi, Belodedici, Balint, Lăcătuş. Eu îmi pregătim echipa, dar niciodată nu aş fi schimbat 4-5 jucători doar pentru că ceilalţi erau în campanie. Dovadă că după acel meci cu Irlanda, noi pe urmă am jucat în Turcia… am luat de la Steaua 3-4 jucători pentru că aveau o stare de spirit mai bună decât cei care au pierdut cu Irlanda.

Eşti antrenorul echipei naţionale, trebuie să iei decizii. Steliştii jucau pe Ghencea, de ce nu mi-au dat voie să joc pe Ghencea? Eu am venit de la Bistriţa şi am luat avionul, am venit, mi-am pus ghetele în picioare şi m-am dus pe stadionul „23 August” cu preşedintele Federaţiei, cu toată lumea, şi le-am demonstrat că nu se poate juca. Era un teren arat! Le-am cerut atunci posibilitatea să jucăm pe Ghencea. Mi-a zis că nu se poate pe Ghencea, că doar Steaua poate să joace acolo. Nu era voie! Ceauşescu era plecat în America de Sud şi ţara o conducea Bobu. L-am rugat să ne lase să jucăm la Timişoara sau la Cluj, dar nu pe stadionul „23 August”. Mi-a spus că nu se poate!

(V-aţi simţit sabotat la chestiunea asta cu terenul?) Bineînţeles, foarte tare m-am simţit sabotat pentru că era o luptă de imagine. Cine este imaginea ţării, Steaua sau echipa naţională? Asta a fost totul. S-a considerat că Steaua trebuie să reprezinte… de aceea şi disputa pe care am avut-o în continuare cu Dinamo. Noi am pierdut două campionate după aceea! Dacă vă aduceţi aminte meciul din Ghencea când a fost eliminaţi şi Vaişcovici şi Cămătaru şi am jucat până în minutul 94 sau 95 până au dat gol, 2-1. Când fotbalul a început să aducă imagine ţării, oamenii politici s-au băgat„, a declarat Mircea Lucescu pentru orangesport.ro.

Şapte titluri a câştigat Mircea Lucescu din postura de jucător al lui Dinamo. A adunat 70 de selecţii şi 9 goluri la naţionala României. A fost selecţionerul tricolorilor între 1981 şi 1986. După ce a plecat de pe banca primei reprezentative le-a pregătit pe Dinamo, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid, Inter, Galatasaray, Beşiktaş, Şahtior, Zenit, Dinamo Kiev şi selecţionata Turciei.

Ce a spus Mircea Lucescu când a fost întrebat dacă vrea să revină la naţionala României

Mircea Lucescu a dat un răspuns din numai trei cuvinte atunci când a fost întrebat dacă ia în calcul să revină ca selecţioner la naţionala României.

„Vedeţi-vă de treabă”, le-a spus, râzând, Mircea Lucescu jurnaliştilor, atunci când a venit vorba despre acest subiect. Reporter: Luaţi în calcul o revenire în calcul? Mircea Lucescu: Cine să ia în calcul? Reporter: Dumneavoastră Mircea Lucescu: Vedeţi-vă de treabă Prioritatea FRF este ca selecţionerul naţionalei, Edi Iordănescu, să îşi prelungească înţelegerea cu naţionala. Preşedintele Federaţiei, Răzvan Burleanu, a precizat că până la plecarea la EURO 2024 se va şti dacă Edi Iordănescu va continua pe banca naţionalei şi după turneul final din Germania sau nu. Reclamă

