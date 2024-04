"Acord total!" Anunțul momentului despre viitorul lui Ianis Hagi! Transferul la un gigant al Europei e iminent - Antena Sport

Ianis Hagi, criticat în Scoția: „Rangers are standarde”

Ianis Hagi a fost criticat în Scoția chiar de un rival. Frank McAvennie, fost jucător la Celtic și Arsenal, este de părere că internaționalul român nu mai are viitor la Rangers. McAvennie susține că Phillipe Clement, antrenorul formației de pe Ibrox, și-a făcut deja o idee în legătură cu jucătorii care vor continua la echipa sa, iar românul nu face parte din planurile sale.

McAvennie nu vorbește pentru prima oară despre Ianis Hagi și consideră că nu a fost dur cu acesta, în declarațiile anterioare, fiind de părere doar că românul nu s-a ridicat la standardele unui club precum Rangers. În acest sezon, Hagi a fost împrumutat de Rangers la Deportivo Alaves.

Fostul jucător de la Celtic a subliniat faptul că printre cele mai mari probleme ale lui Ianis Hagi este legată de faptul că internaționalul român nu a avut evoluții constante:

„Cred că Phillipe Clement are propria viziune despre cine rămâne la echipă și cine pleacă. Cred că Ianis Hagi a fost decent la Rangers, dar nu a fost constant.

Când joci pentru Celtic sau pentru Rangers, trebuie să joci bine săptămână de săptămână. Am vorbit despre Matt O’Riley (n.r. mijlocaș la Celtic) și lumea a spus că am fost foarte dur cu el, dar nu am fost dur, este vorba doar despre standardele unui club, precum Celtic.

Cred că și Rangers are standarde. Hagi este un jucător decent, dar nivelul lui a scăzut. Nu va scăpa cu asta. Poate să meargă la Galatasaray, la Aberdeen sau la altă echipă, pot să facă egal sau să piardă meciuri și nimeni nu îi deranjează, dar nu la Rangers. Oricât de bun ar fi fost Hagi, cred că viitorul lui este departe de Ibrox”, a declarat Frank McAvennie, potrivit footballinsider247.com.