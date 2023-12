Adrian Mutu, gata să plece de la Neftchi Baku: "Îşi caută echipă!" Anunţul categoric făcut de azeri - Antena Sport

Andrea Mandorlini a avut o reacţie vehementă în momentul în care a fost întrebat despre posibilitatea de a fi înlocuit de Adrian Mutu. Mandorlini a spus că nu îl interesează acest subiect şi că se caută scandal.

„Ce legătură are? Eu nu înțeleg ce legătură are dacă am vorbit cu Neluțu sau nu, că Mutu ar trebui să vină aici. Jurnaliștii au scris? Despre ce vorbim? Nu îl cunosc pe Mutu, dar nu există, nu mă interesează.

Este mult scandal. Cred că fotbalul este ceea ce a făcut naționala României, nu scandal. Victorie, seriozitate, jucători… Restul nu e fotbal. Nu are legătură cu nimic, cu clubul, cu fotbalul. E doar fum.

Vorbesc în continuare cu conducerea clubului, a fost o perioadă de reconstrucție, am făcut multe lucruri. Eu sunt aici. Nu are legătură cu nimic. Lucrul care contează este că România s-a întors în Europa. Asta contează. Restul nu are legătură cu fotbalul”, a spus Andrea Mandorlini.