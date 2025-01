Andrei Ivan a primit cea mai mică notă, la primul meci pentru Adanaspor! Specialiștii nu au avut milă de atacantul român - Antena Sport

În decursul zilei de 14 ianuarie, oficialii grupării din Turcia au făcut o postare, pe rețelele de socializare, prin care au anunțat transferurile a 4 jucători, printre care și Andrei Ivan.

„Noile noastre transferuri, Sokol Cikallashi, Andrei Ivan, Endri Cekici și Nurullah Asan au semnat contractele într-o ceremonie în masă. Bine ați venit la Adanaspor Tigers!”, a fost anunțul făcut de oficialii turci.

Ivan a recunoscut recent și cum a luat decizia de a juca în Turcia:

„În primul rând m-am sfătuit cu familia, cu impresarul meu și am luat această decizie împreună cu ei. Sigur va fi mai bine pentru mine, o să joc și este vorba doar despre 6 luni, nu o să fiu foarte mult.

Nu am vorbit deloc cu Mister, dar m-am gândit la ultimele meciuri, în care nu am fost folosit, și m-am gândit să merg la o echipă la care să joc. Nu știu ce s-a întâmplat, în sezonul trecut am fost folosit de Mister. Și sezonul ăsta am fost, dar nu am marcat, probabil de asta.

Eu cred că pentru mine este un pas înainte, pentru că o să am meciuri în picioare. Va fi foarte bine financiar, mai bine decât la Craiova, dar nu asta contează, îmi doream doar să joc.

A fost grea despărțirea, greu să-mi iau la revedere, dar mă voi întoarce în iulie, am contract cu Universitatea. Nu au opțiune de transfer definitiv, este doar împrumut, atât”, a declarat Andrei Ivan.