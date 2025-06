Carlos Alcaraz, savuros înaintea debutului la Queen's: "Îmbătrânesc şi corpul meu nu mai ţine" - Antena Sport

Carlos Alcaraz, campionul de la Roland Garros 2025, este pregătit pentru primul turneu din sezonul de iarbă. Campion en-titre la Wimbledon, spaniolul se pregăteşte pentru debutul la Queen’s, turneu care are loc tot la Londra.

Alcaraz a vorbit la conferinţa de presă despre finala nebună de la Roland Garros, acolo unde l-a învins pe Jannik Sinner, la capătul unui meci maraton, de peste cinci ore.

Carlos Alcaraz a făcut pe toată lumea să râdă înaintea debutului la Queen’s

Spaniolul s-a relaxat câteva zile la Ibiza, după succesul din finala cu Sinner, de la Roland Garros. Alcaraz a fost pus pe glume şi a spus că a petrecut o singură noapte, deoarece îmbătrâneşte, iar corpul său nu mai face faţă:

“Cred că e bine să îţi iei câteva zile libere. Devine deja o tradiţie. Nu contează unde mergi, dar contează să poţi să te odihneşti, fizic şi mental. Acum simt că am mai multă energie.

A fost distractiv, dar anul acesta a fost mai liniştit. Anul trecut am fost mult mai ocupat. Am ieşit în prima zi, după care nu am mai ieşit noaptea în următoarele două zile. La miezul nopţii eram în pat, marţi şi miercuri, cu toate că am ieşit după-amiază. Îmbătrânesc şi corpul meu nu mai ţine”, a spus, râzând, Carlos Alcaraz, citat de marca.com.