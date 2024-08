Anunțul momentului despre transferul lui Darius Olaru la Lokomotiv Moscova! Rușii au dat cărțile pe față - Antena Sport

Anunțul momentului despre transferul lui Darius Olaru la Lokomotiv Moscova Darius Olaru / Profimedia Images A fost făcut anunțul momentului despre transferul lui Darius Olaru la Lokomotiv Moscova! Presa din Rusia a dezvăluit ce decizie a luat clubul care a „intrat pe fir”, pentru transferul căpitanului de la FCSB. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Gigi Becali a dezvăluit că Darius Olaru este aproape de plecarea de la FCSB și că va părăsi echipa după meciurile cu LASK Linz, din play-off-ul UEFA Europa League. Anunțul momentului despre transferul lui Darius Olaru la Lokomotiv Moscova Totuși, rușii au anunțat că Lokomotiv Moscova s-a retras din cursa pentru transferul lui Darius Olaru. Clubul nu ar fi fost de acord cu „pretențiile” jucătorului, pe care le-au considerat exagerate. ”O sursă care cunoaște situația ne-a transmis că Lokomotiv s-a retras de la negocierile pentru transferul căpitanului de la Steaua (n.r – FCSB), Darius Olaru. Clubul din Moscova a considerat că cerințele sunt exagerate”, a notat publicația Championat. Gigi Becali a anunțat că Darius Olaru ar fi urmat să primească un salariu de 900.000 de euro pe an la Lokomotiv Moscova. Cel mai probabil, refuzul rușilor a fost cauzat de pretențiile salariale ale jucătorului. Reclamă

Reacţia lui Elias Charalambous, despre plecarea lui Darius Olaru

Reacţia lui Elias Charalambous, despre plecarea lui Darius Olaru. Antrenorul campioane a spus că nu ştie sigur dacă Olaru va pleca în această vară.

Totuşi, cipriotul a spus că dacă Olaru va pleca până la urmă, va găsi soluţii de a-l înlocui deşi admite că ar fi o pierdere mare.

”Nu am nicio informație despre Olaru, am auzit niște zvonuri, dar zvonurile sunt doar zvonuri. Din partea mea, dacă un jucător are posibilitatea să prindă un transfer și să meargă la un nivel mai bun, este foarte bine, pentru jucător, pentru fotbalul românesc.

Pentru noi ar fi o pierdere, dacă un jucător ca Olaru pleacă, pentru că este unul dintre cei mai buni trei fotbaliști din campionat. Asta este viața în fotbal, trebuie să visezi că ajungi din ce în ce mai departe. Olaru este un jucător de top, are toate calitățile să joace la un nivel înalt. Pe noi ne va costa dacă el pleacă, dar îi doresc ca într-o zi să își îndeplinească visul și să ajungă departe. Nu e momentul acum, trebuie să vedem mai întâi dacă pleacă, deocamdată sunt doar zvonuri. Dacă va pleca, vom găsi cu siguranță soluții”, a spus Elias Charalambous într-o conferinţă de presă.