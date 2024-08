Reacţia lui Elias Charalambous, despre plecarea lui Darius Olaru: "E un jucător de top! Pe noi ne va costa dacă pleacă!" - Antena Sport

Reacţia lui Elias Charalambous, despre plecarea lui Darius Olaru. Antrenorul campioane a spus că nu ştie sigur dacă Olaru va pleca în această vară.

Totuşi, cipriotul a spus că dacă Olaru va pleca până la urmă, va găsi soluţii de a-l înlocui deşi admite că ar fi o pierdere mare.

”Nu am nicio informație despre Olaru, am auzit niște zvonuri, dar zvonurile sunt doar zvonuri. Din partea mea, dacă un jucător are posibilitatea să prindă un transfer și să meargă la un nivel mai bun, este foarte bine, pentru jucător, pentru fotbalul românesc.

Pentru noi ar fi o pierdere, dacă un jucător ca Olaru pleacă, pentru că este unul dintre cei mai buni trei fotbaliști din campionat. Asta este viața în fotbal, trebuie să visezi că ajungi din ce în ce mai departe. Olaru este un jucător de top, are toate calitățile să joace la un nivel înalt.

Pe noi ne va costa dacă el pleacă, dar îi doresc ca într-o zi să își îndeplinească visul și să ajungă departe. Nu e momentul acum, trebuie să vedem mai întâi dacă pleacă, deocamdată sunt doar zvonuri. Dacă va pleca, vom găsi cu siguranță soluții”, a spus Elias Charalambous într-o conferinţă de presă.