Ce l-a nemulţumit pe Edi Iordănescu la debutul din campionat. Legia Varşovia, victorie la limită - Antena Sport

Edi Iordănescu a debutat cu dreptul în campionatul Poloniei. Echipa fostului selecţioner, Legia Varşovia s-a impus cu scorul de 2-1 în faţa celor de la Korona Kielce. Tehnicianul român are parte de un bilanţ pozitiv după primele dispute pe banca noii sale echipe. Are 4 victorii şi un egal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lui Edi Iordănescu îi merge bine la Legia Varşovia. A debutat cu victorie şi în campionat, după rezultatele pozitive din Europa League.

Edi Iordănescu, nemulţumit şi la victorie

Fostul selecţioner, Edi Iordănescu şi-a lăudat echipa, după victoria cu Korona Kielce, dar le-a şi atras atenţia propriilor jucători. A spus clar ce l-a nemulţumit după ultima dispută. Mai mult, fostul selecţioner spune că are probleme din cauza programului încărcat al echipei, dar și deplasările lungi pe care elevii săi le-au făcut în ultimele zile, conform legionisci.com.

“Voi începe cu felicitări imense jucătorilor mei. A fost foarte important să începem sezonul de campionat cu dreptul. Am reușit astăzi.

În ultimele 18 zile, am jucat cinci meciuri în trei competiții diferite. Recent, am parcurs peste 7.000 de kilometri. Vineri ne-am întors din Republica Cehă, iar sâmbătă am călătorit la Kielce. De aceea am profitat de ocazie pentru a schimba echipa.