Cristiano Ronaldo, discurs uriaş după ce a fost premiat pentru a 200-a convocare din carieră! Care este cel mai important "trofeu" din carieră - Antena Sport

Cristiano Ronaldo a susţinut un discurs impresionant, după ce a fost premiat, ca urmare a faptului că a ajuns la 200 de convocări, în întreaga carieră. Starul lusitan a dezvăluit că nu şi-a mai propus niciun obiectiv şi vrea să se bucure cât mai mult de prezent.

Cristiano Ronaldo a fost convocat pentru „dubla” Portugaliei din Liga Naţiunilor. Lusitanii se vor confrunta cu Polonia şi Croaţia, în încercarea de a-şi câştiga grupa din Liga A.

Cristiano Ronaldo, premiat după cea de-a 200-a convocare

Cristiano Ronaldo a dezvăluit că după toate rezultatele remarcabile şi trofeele obţinute, pe parcursul carierei sale, cel mai de preţ rămâne faptul că a putut să-şi reprezinte echipa naţională. Acesta nu înţelege cum unii jucători refuză să-şi reprezinte ţara, indiferent de mărimea sau rezultatele obţinute de ea, de-a lungul timpului.

Starul lui Al Nassr a subliniat, de asemenea, că obiectivul de a ajunge la 1000 de goluri marcate nu mai este unul prioritar. CR7 a transmis că va încerca să ajungă la această bornă impresionantă, însă nu va forţa pentru asta, ţinând cont că deja este cel mai bun marcator din istoria fotbalului.

„E chiar amuzant, când am ajuns pentru prima dată la naţională, la 18 ani, aveam doar un vis: să debutez. După, am ajuns la 25 de meciuri, la 50…şi mi-am pus întrebarea, de ce să nu ajung la 100 de convocări, un număr rotund. După am început să mă gândesc la 150, la 200. Pentru mine, e un sentiment special.