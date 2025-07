Cum a ajuns Xavi "să aplice" pentru un post de selecționer, cu ChatGPT și adresă de Gmail: "Și Pep Guardiola a trimis" - Antena Sport

Mai mult, cunoscutul jurnalist italian Fabrizio Romano chiar a anunțat că India l-a refuzat pe Xavi pe motiv că spaniolul cere prea mulți bani! “ Federația a declinat această oportunitate, pentru că nu și-a putut permite termenii financiari ai acordului. Era peste posibilitățile lor” , a scris jurnalistul, potrivit publicației The Telegraph .

“Am copiat răspunsul dat de ChatGPT și l-am trimis prin email. Nici măcar nu am atașat un CV sau altceva”, a mai spus studentul, care și-a dovedit „fapta” cu câteva capturi de ecran. În mesajul fals ajuns la Federația din India, Xavi susținea că „India are un potențial imens” și că abia așteaptă să înceapă muncă pentru a construi o echipă unită și performantă!

Și „Pep Guardiola” a aplicat pentru postul de selecționer al Indiei

Imediat după ce știrea că Xavi ar fi aplicat să devină selecționer al Indiei s-a răspândit, mai mulți apropiați ai antrenorului iberic s-au declarat surprinși. Unii dintre ei au susținut că Federația de la Delhi doar încearcă să-și facă marketing și se folosește de numele lui Xavi. Adevărul? Indienii nu-și făceau PR, dar au fost păcăliți de un student de 19 ani!

Într-un târziu, AIFF a recunoscut că nu a putut confirma autenticitatea candidaturii lui Xavi. Mai mult, indienii au anunțat că au primit un email, de asemenea neconfirmat ca fiind autentic, și de la cineva care se recomanda drept Pep Guardiola!