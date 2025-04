Motivul pentru care Dennis Man nu a plecat de la Parma. Giovanni Becali a dat cărțile pe față - Antena Sport

Dennis Man nu a mai marcat un gol la Parma de pe 1 decembrie. Internaţionalul român a fost rezervă în duelul din ultima etapă, cu Fiorentina, fiind trimis în teren de Cristi Chivu pe finalul partidei.

Adrian Mutu a transmis că Dennis Man a intrat într-un „con de umbră” la Parma. Fostul internaţional a transmis că fanii au mari pretenţii de la mijlocaşul „cruciaţilor”, după startul excelent de sezon.

„De ce s-a prăbușit Man? Nu știu! Am spus, haideți să vedem, mi-aduc aminte exact discuția. Am spus așa, un jucător în lume super star… eu știu că așa, atunci când duce mai mult de un sezon, când duce câteva sezoane la un nivel mare. Exact de asta vorbeam. Și am spus, Man are câteva luni în Serie B și un început foarte bun în Serie A, pentru că era la începutul campionatului atunci.

Uite că în momentul ăsta Man n-a reușit să ducă ritmul cu care ne obișnuise el, pentru că exact de asta vorbeam și atunci și spuneam că pretențiile sunt mult mai mari acum de la Man… Acum, la fiecare meci trebuie să fie decisiv. Iar lucrul ăsta s-a întâmplat și de ceva, vreo două luni, trei, cred, Man este într-un con de umbră”, a declarat Adrian Mutu, conform fanatik.ro.