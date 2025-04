Coșmarul Jelena Ostapenko! Iga Swiatek, o nouă înfrângere în fața letonei! Surpriză la Stuttgart - Antena Sport

Jucătoarea noastră care se află, în prezent, pe locul 88 WTA are în echipă trei antrenori. Este vorba despre Artemon Apostu Efremov, Adrian Cruciat și Adrian Gavrilă. Sportiva legitimată la Arc Pro Tenis Club şi-a permis să şi glumească pe această tem. Asta pentru că tehnicienii o însoţesc, prin rotaţie, la turneele din circuitul WTA.

„Multe jucătoare m-au întrebat dacă îmi schimb antrenorul atât de des, ce se întâmplă. Am și făcut o glumă pe tema asta: am spus că dacă nu am câștigat turneul trecut cu unul dintre antrenori, trebuie să schimb ceva. Sincer, mie îmi place acest format și această echipă. Nu poți să ajungi la o posibilă plictiseală sau neînțelegeri”, a mai spus Todoni.