"O luăm de la capăt" Marius Măldărășanu anunță "revoluția" la Hermannstadt! Mesajul transmis după 1-1 cu Farul - Antena Sport

„(n.r. Știm sigur că sunt câteva cluburi din afară sunt interesate de Ianis Stoica. Care sunt șansele ca el să rămână?) Cu siguranță va pleca în vară, sunt ferm convins. M-aș bucura ca naționala U21 să facă un turneu final bun, să fie sănătos. Îi vad un viitor strălucit, are potențial. Ok, poate în unele momente aleargă după cifre. Eu sunt aici să îl țin cu capul pe umeri, însă de la vară da, cred că va pleca.

(n.r. Aveți o ofertă pe masă) Nu contează. Eu sunt de 4 ani aici, am spus ce aveam de spus în conferință, este exact gândirea mea. Vom vedea ce se va întâmpla, nu pot să spun acum. Se poate să semnez prelungirea și să plec după etape, am mai văzut asta. Nu știi ce se întâmplă, aștept, să vedem. Trebuie să mă gândesc și la mine”, a spus Marius Măldărășanu.