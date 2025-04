Farul Constanţa nu a primit licenţa pentru Europa dintr-un motiv incredibil! Gică Popescu: "Exces de zel" - Antena Sport

„Fotbalul e întotdeauna o necunoscută, important e să crezi, să munceşti până la capăt. Am vorbit la pauză, eu ca antrenor, am adus ceva, legat de sistem. Aici i-am surprins, cu presiunea pusă. Cred că e o victorie meritată, niciodată nu am câştigat atât de clar.

(I-aţi spus lui Denis Alibec să tragă la poartă) El a făcut-o, i-am zis să bată spre poartă, pe interior, ca la antrenamente. Dar e meritul lui, e calitatea jucătorului. Aşa am lucrat de multe ori.

E o victorie, moralul e bun, dar am câştigat un meci şi atât. Trebuie să suferim, să luptăm pentru Farul, la mijloc e clubul, trebuie să facem bine pentru club. Fiecare meci va avea istoria lui, fotbalul e imprevizibil. Întâlnim o echipă foarte bună acasă, sperăm să facem totul bine”, a spus Gică Hagi, conform digisport.ro, după Sepsi – Farul 1-4.