Destinaţie surpriză pentru Jurgen Klopp! Echipa naţională care îl vrea pe german la Cupa Mondială din 2026 - Antena Sport

„Într-o carieră normală, el va deveni manager al naționalei Germaniei. Toată lumea caută asta. Dar acum se află într-o poziție în care își poate lua propriile decizii. Își poate construi propria carieră, poate antrena fiecare club din lume. Însă, este și un tip care iubește consecvența și are valori.

Cred că nouă (n.r. germanilor) ne-ar plăcea ca el să aleagă asta într-o zi. Klopp are această calitate și are acest caracter pentru a simboliza de fapt toți germanii și atitudinile germane. Avem nevoie de un lider ca el. Ori de câte ori oamenii sunt pregătiți, cred că fanilor le-ar plăcea”, a declarat Michael Ballack, conform liverpool.com.