Jurgen Klopp, cerut la naţionala Germaniei după eliminarea de la EURO 2024! Propunere surpriză pentru oficialii germani - Antena Sport

Jurgen Klopp, cerut la naţionala Germaniei după eliminarea de la EURO 2024 Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool/ Profimedia Jurgen Klopp a fost cerut la naţionala Germaniei de către o legendă a nemţilor. Michael Ballack este de părere că fotul antrenor al lui Liverpool ar fi varianta ideală pentru oficialii naţionalei germane. Germania a fost eliminată de la EURO 2024, fiind învinsă de Spania dramatic în sferturi. Ibericii s-au impus cu 2-1 graţie unui gol reuşit de Mikel Merino, în minutul 119. Jurgen Klopp, cerut la naţionala Germaniei după eliminarea de la EURO 202 Jurgen Klopp s-a despărţit în această vară de Liverpool şi a anunţat că îşi va lua o pauză de la fotbal. Cu toate acestea, Michael Ballack a declarat că germanii visează ca tehnicianul să preia naţionala într-o zi. De asemenea, Michael Ballack susţine că în cariera lui Jurgen Klopp, ar fi un pas normal ca acesta să preia şi naţionala Germaniei. „Într-o carieră normală, el va deveni manager al naționalei Germaniei. Toată lumea caută asta. Dar acum se află într-o poziție în care își poate lua propriile decizii. Își poate construi propria carieră, poate antrena fiecare club din lume. Însă, este și un tip care iubește consecvența și are valori.

Cred că nouă (n.r. germanilor) ne-ar plăcea ca el să aleagă asta într-o zi. Klopp are această calitate și are acest caracter pentru a simboliza de fapt toți germanii și atitudinile germane. Avem nevoie de un lider ca el. Ori de câte ori oamenii sunt pregătiți, cred că fanilor le-ar plăcea„, a declarat Michael Ballac, conform liverpool.com.

Julian Nagelsmann, la pământ după ce Germania a fost eliminată de la EURO 2024

Julian Nagelsmann a oferit prima reacţie, după ce Germania a fost eliminată de la EURO 2024. Selecţionerul german a transmis că naţionala sa nu a meritat înfrângerea, însă i-a felicitat pe spanioli pentru calificarea în semifinalele turneului final.

„Felicitări Spaniei pentru calificarea în semifinale. Jocul a fost prea deschis în prima repriză. Am fost mai buni în repriza a doua, iar din minutul 60, am fost clar echipa mai bună. Golul nostru a fost meritat.

Am primit al doilea gol la ultima șansă. Din nefericire, nu am putut să punem suficientă presiune în bandă. Le-am spus jucătorilor că nu meritau eliminarea. Tuturor ne este dor de familiile noastre, dar niciunul dintre noi nu își dorea să plece. A fost o atmosferă foarte bună în interiorul grupului. Am dat totul pentru a câștiga acest joc. Fiecare jucător, fie că au fost titulari sau au fost pe bancă, au dat totul pentru a câștiga acest meci. Este dureros”, a declarat Julian Nagelsmann, citat de sport.ro.