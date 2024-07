Dusan Tadic s-a retras de la naționala Serbiei, după EURO 2024! Vedeta a făcut anunțul oficial - Antena Sport

Dusan Tadic s-a retras de la naționala Serbiei, după EURO 2024. Fotbalistul şi-a anunţat joi retragerea de la naţionala Serbiei, pentru care a debutat în urmă cu şaisprezece ani şi al cărei căpitan a fost atât la Cupa Mondială 2022, cât şi la EURO 2022, informează Reuters.

Dusan Tadic care joacă pe poziția de atacant sau de mijlocaş ofensiv, ajuns la 35 de ani, deţine recordul de selecţii pentru naţionala Serbiei. În 111 apariţii în tricoul primei reprezentative, el a reuşit 23 de goluri şi 40 de pase decisive.

Deşi căpitan al formaţiei Serbiei, el nu a fost titular în primul meci de la EURO 2024 (0-1 cu Anglia – n. r.), ceea ce l-a făcut să aibă o izbucnire, după care le-a cerut scuze selecţionerului Dragan Stojkovic şi coechipierilor săi.

„Îmi menţin opiniile pe care le-am exprimat. Subliniez că nu am avut intenţia de a-mi insulta colegii sau pe oricine altcineva care a făcut parte din echipa Serbiei în Germania. În plus, principalul motiv al acestui anunţ este că am luat decizia de a-mi lua rămas bun de la tricoul naţionalei Serbiei. Am avut privilegiul de a reprezenta Serbia la două Cupe Mondiale, la Campionatul European şi la Jocurile Olimpice”, a postat Tadic pe Instagram, potrivit agerpres.ro.

Tadic a adăugat că i-ar plăcea să revină cândva în alt rol la echipa naţională.