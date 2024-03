Gică Hagi îl apără mereu pe Ianis, dar e atacat din toate părțile: „Să-ţi laşi băiatul să vorbească cu picioarele” - Antena Sport

Edi Iordănescu, atacat dur înainte de EURO 2024 pentru folosirea lui Ianis Hagi

Edi Iordănescu a fost atacat dur cu mai puţin de 3 luni înainte de EURO 2024. Marius Baciu, fost jucător de la Steaua, susţine că selecţionerului îi este frică de reacţia lui Gică Hagi, acesta fiind motivul pentru care Ianis Hagi prinde naţionala României.

„E clar că Ianis Hagi are în spate un nume foarte puternic şi cred că de multe ori îi e frică selecţionerului, după ce l-a certat Gică, dar aici discutăm de o echipă naţională! Da, are calitate, are tot ce îi trebuie unui fotbalist, dar când nu joci [calitățile] se diminuează foarte mult.

Eu aici discut despre corectitudine, adică la națională trebuie să joace jucătorii care sunt în cea mai bună formă la momentul respectiv. Iordănescu a justificat că a luat jucătorii cu care s-a calificat (n.r. – la EURO 2024), dar să vedem lucrurile aşa cum sunt, că dacă luăm jucătorii doar pentru că îi cheamă X sau Y…

Eu am încredere în Hagi că poate să joace, dar în ultima vreme are foarte puţine minute”, a spus Marius Baciu, citat de primasport.ro.