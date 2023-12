Harry Kane şi Kylian Mbappe, aproape de o performanţă uriaşă! Cristiano Ronaldo şi Erling Haaland vin tare din urmă - Antena Sport

Reclamă

26 – Harry Kane has now been involved in 26 goals in the Bundesliga this season (21 goals, 5 assists), already equalling the tally of Randal Kolo Muani in 2022-23, who had the most goal involvements last season. Limitless. #WOBFCB pic.twitter.com/NfjW3SDtrB

— OptaFranz (@OptaFranz) December 20, 2023

De la venirea la Bayern, Harry Kane a marcat 25 de goluri şi a oferit 8 pase de gol în toate competiţiile. El mai are 18 goluri pentru Tottenham în 2023 şi alte 9 goluri pentru naţionala Angliei. La fel ca în Mbappe, Kane nu va mai juca în 2023.

Pe locurile 3 şi 4 se află Cristiano Ronaldo şi Erling Haaland, amândoi cu câte 50 de goluri marcate. Starul portughez are cele mai mari şanse să încheie anul cu cele mai multe goluri marcate, deoarece Al-Nassr mai are de disputat trei meciuri în acest an.

În ceea ce îl priveşte pe Erling Haaland, norvegianul nu va juca în meciul din finala Campionatului Mondial al Cluburilor cu Fluminense, dar va face totul pentru a reveni în Premier League, pentru meciurile cu Everton şi Sheffield United.

Următorii jucătorii în acest top sunt Romelu Lukaku (AS Roma) şi German Cano (Fluminense), amândoi cu câte 39 de reuşite în 2023.

Kylian Mbappe, recital împotriva lui Ladislau Boloni! Ajuns la 25 de ani, Kylian Mbappe a realizat o dublă împotriva echipei lui Ladislau Boloni. După o primă repriză fără goluri pe Parc des Princes, Vitinha a deschis scorul în minutul 49. În minutul 60, Mbappe a majorat diferenţa cu un şut superb. Metz a încercat să revină în partidă cu golul lui Udol din minutul 72, dar Kylian Mbappe a ieşit din nou la rampă în minutul 83, atunci când a realizat dubla. Seara s-a încheiat în mod perfect pentru familia Mbappe, deoarece Ethan, fratele mai mic al superstarului francez, a debutat într-un meci oficial al parizienilor la doar 16 ani, fiind introdus de Luis Enrique în prelungirile partidei. La finalul partidei, Luis Enrique a declarat că este o coincidenţă faptul că Ethan a debutat de ziua fratelui său şi a anunţat că tânărul care va împlini 17 ani pe 29 decembrie va putea ajuta formaţia pariziană de multe ori în viitor: „Iubesc de ceva timp modul în care se antrenează. Joacă la U19, dar este un jucător foarte interesant, cu multă personalitate. Poate juca pe mai multe poziţii. Putea să îşi facă debutul mult mai devreme, este o coincidenţă că a debutat de ziua fratelui său. Sunt fericit pentru că sunt sigur că poate juca multe meciuri pentru noi. Are un nume de familie cu prestigiu, care are greutate, dar el are multă valoare. E pregătit”, a declarat Luis Enrique, citat de canal-supporters.com.