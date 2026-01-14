Horaţiu Moldovan s-a decis! Cu ce echipă semnează - Antena Sport

Horaţiu Moldovan e aproape să semneze cu noua echipă. Împrumutat de Atletico Madrid la Real Oviedo la începutul sezonului, portarul român e gata de o nouă aventură.

După ce s-a zvonit că ar fi dorit în Serie B sau în Belgia, în această perioadă de mercato, Horaţiu Moldovan negociază în acest moment cu Arouca, formaţie clasată pe locul 16 în prima ligă din Portugalia.

Jurnaliștii de la SAPO anunță că Atlético Madrid îl va ceda pe Horațiu Moldovan sub formă de împrumut la echipa din prima ligă a Portugaliei, Arouca. Chiar dacă împrumutul este doar pe şase luni, Arouca are şi posibilitatea unui transfer definitiv din vară. Portarul de 27 de ani are nevoie să apere şi de meciuri ca titular pentru a reintra în circuitul echipei naţionale.