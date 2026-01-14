Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Horaţiu Moldovan s-a decis! Cu ce echipă semnează - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Horaţiu Moldovan s-a decis! Cu ce echipă semnează

Horaţiu Moldovan s-a decis! Cu ce echipă semnează

Radu Constantin Publicat: 14 ianuarie 2026, 13:43

Comentarii
Horaţiu Moldovan s-a decis! Cu ce echipă semnează

Horaţiu Moldovan / Profimedia

Horaţiu Moldovan e aproape să semneze cu noua echipă. Împrumutat de Atletico Madrid la Real Oviedo la începutul sezonului, portarul român e gata de o nouă aventură.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce s-a zvonit că ar fi dorit în Serie B sau în Belgia, în această perioadă de mercato, Horaţiu Moldovan negociază în acest moment cu Arouca, formaţie clasată pe locul 16 în prima ligă din Portugalia.

Jurnaliștii de la SAPO anunță că Atlético Madrid îl va ceda pe Horațiu Moldovan sub formă de împrumut la echipa din prima ligă a Portugaliei, Arouca. Chiar dacă împrumutul este doar pe şase luni, Arouca are şi posibilitatea unui transfer definitiv din vară. Portarul de 27 de ani are nevoie să apere şi de meciuri ca titular pentru a reintra în circuitul echipei naţionale.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai lua Real Madrid vreun trofeu în acest sezon după despărţirea de Xabi Alonso?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Care sunt joburile fără experienţă tot mai căutate de românii care vor un ban în plus
Observator
Care sunt joburile fără experienţă tot mai căutate de românii care vor un ban în plus
Dinamo are pe masă ofertă de 4 milioane de euro din Ucraina pentru Cătălin Cîrjan. Exclusiv
Fanatik.ro
Dinamo are pe masă ofertă de 4 milioane de euro din Ucraina pentru Cătălin Cîrjan. Exclusiv
17:11
Amatorul care a câştigat 1 milion de dolari înainte de Australian Open 2026! Jannik Sinner, printre “victimele” sale
17:08
Napoli – Parma (19:30) și Inter – Lecce (21:45) LIVE SCORE. Cristi Chivu vrea să-și mențină avansul în fruntea campionatului
16:58
Hansi Flick, discurs superb după demiterea lui Xabi Alonso! Ce a spus despre noul antrenor al lui Real Madrid
16:50
Veste bună pentru Dinamo, înaintea meciului cu U Cluj. Jucătorul care revine mai repede în lotul lui Zeljko Kopic
16:36
Victor Angelescu le-a dat replica fanilor Rapidului, după atacul la adresa lui Dan Şucu: “Voi discuta cu Liviu Ungurean”
16:30
Elias Charalambous, încântat de transferul realizat de Gigi Becali la FCSB: „S-a văzut deja”
Vezi toate știrile
1 Ce jucători mai vin la Universitatea Craiova? Filipe Coelho, anunţ despre transferuri: „Sunt foarte buni” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma, transfer de 22 de milioane de euro 3 Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: “Mi-a zis…” 4 Gigi Becali a aruncat bomba: „Ne-am înțeles”. Cât a costat aducerea jucătorului de Champions League 5 Jude Bellingham a răbufnit după plecarea lui Xabi Alonso: “Clovni! Să fie traşi la răspundere” 6 Gigi Becali anunţă că azi se poate face super-transferul iernii la FCSB: “E fotbalist de fotbalist”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”