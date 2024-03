Horaţiu Moldovan, un nou mesaj pe TikTok. Portarul naţionalei e vedetă pe reţelele sociale! - Antena Sport

„(n.r.: faptul că e rezervă la Atletico îl poate scoate pe Moldovan din circuitul naționalei?) Deocamdată e un semn de întrebare. Nu există nicio hotărâre decisivă. Să avem răbdare că poate va juca, poate i se va oferi șansa. Nu pot să iau hotărâri acum. Dar o spun clar: cum a avut și Niță problemele de la Sparta și nu a jucat opt luni, e greu! Dacă ai șanse în primele luni, când nu-ți pierzi din ritm încă, după 4-5 luni va fi foarte greu să fii la forma pe care ai avut-o.

Sper ca el să prindă niște meciuri, am ținut legătura în permanență cu el. M-am interesat de modul cum se lucrează acolo. Nu am ajuns încă să-l văd la antrenamente, are abia o lună și ceva. Am să-mi fac timp să ajung și la el după acțiunea asta din martie, prin aprilie să mă duc să îl văd la antrenamente”, a declarat Leo Toader pentru fanatik.ro.