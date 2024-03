Horaţiu Moldovan, semnal de alarmă pentru EURO 2024 chiar din interiorul echipei naţionale: "Va fi foarte greu pentru el" - Antena Sport

Reclamă

Sper ca el să prindă niște meciuri, am ținut legătura în permanență cu el. M-am interesat de modul cum se lucrează acolo. Nu am ajuns încă să-l văd la antrenamente, are abia o lună și ceva. Am să-mi fac timp să ajung și la el după acțiunea asta din martie, prin aprilie să mă duc să îl văd la antrenamente”, a declarat Leo Toader pentru fanatik.ro.

Horaţiu Moldovan şi Istvan Kovacs s-au întâlnit înainte de Inter – Atletico Madrid! Reacţia de milioane a portarului

Horaţiu Moldovan şi Istvan Kovacs s-au întâlnit înainte de Inter – Atletico Madrid. Arbitrul din Carei a fost delegat la partida portarului român. Cei doi s-au salutat pe culoar, înainte ca partida să înceapă.

Istvan Kovacs a arbitrat unul dintre meciurile „de foc” din optimile Champions League, Inter – Atletico Madrid 1-0. Partida a fost în format live score pe AS.ro.

Horaţiu Moldovan a fost rezerva lui Jan Oblak şi în duelul de pe San Siro. Pe culoar, înainte să înceapă partida, fostul portar al celor de la Rapid s-a întâlnit cu brigada din România.

Moldovan nu a rămas indiferent şi, cu zâmbetul pe buze, i-a salutat pe Istvan Kovacs şi asistenţii săi, Vasile Marinescu şi Ovidiu Artene.

Horaţiu Moldovan a fost transferat de Atletico Madrid, în această iarnă, de la Rapid. Madrilenii au plătit suma de 800.000 de euro în schimbul portarului echipei naţionale. Moldovan încă nu a debutat la formaţia lui Diego Simeone, titular indiscutabil între buturile trupei de pe Wanda Metropolitano fiind Jan Oblak. Istvan Kovacs, de cealaltă parte, a bifat o delegare de lux. Centralul român din Carei arbitrează al cincilea meci în Champions League, în acest sezon. Acesta a mai fost la centru în partidele Newcastle – PSG 4-1, Arsenal – Sevilla 2-0, Milan – Dortmund 1-3 și FC Porto – Șahtior 5-3, toate din faza grupelor. Florin Prunea, despre postul de portar al naţionalei la EURO 2024: „Va fi bătaie” Florin Prunea este convins că Horațiu Moldovan va fi în lotul României la EURO 2024, însă nu este sigur și de faptul că portarul lui Atletico Madrid va fi și titular. Fostul internațional consideră că Florin Niță are un sezon foarte bun în Turcia, și i-ar putea lua locul lui Moldovan. De asemenea, Prunea a mai amintit și de Ștefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB, mărturisind că va fi o luptă aprinsă pentru lotul României, însă totul va depinde de deciziile selecționerului Edi Iordănescu. „Da! (n.r. Moldovan va fi la EURO) Titular nu știu dacă va fi, dar va fi în lot. E destul de dificil de spus dacă va fi titular, Niță face un campionat în Turcia foarte, foarte bun, Târnovanu, chiar dacă la ultima partidă a avut probleme de sănătate… Va fi o bătaie acolo pentru al treilea portar. Se poate, depinde de selecționer, dar eu rămân la părerea că acolo va fi greu să mai intre cineva, vor fi maximum doi-trei jucători care să nu fi fost în preliminarii. În rest se va merge cu același lot”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro. Reclamă

