Jeonbuk a marcat două goluri în două minute şi e în play-off-ul Ligii Campionilor Asiei! Spectacol total în AntenaPLAY - Antena Sport

Chiar dacă a câştigat în ultima etapă din grupa G, Incheon a părăsit competiţia, clasându-se pe locul 3. Yokohama, Shandong şi Incheon au avut toate 12 puncte, situaţie rară în orice competiţie. Yokohama a terminat pe primul loc în grupă, Shandong s-a clasat pe 2, iar Incheon pe 3.

Dan Petrescu rămâne la Jeonbuk!

Jeonbuk a încheiat sezonul pe locul patru în Coreea de Sud, cu 57 de puncte acumulate după 38 de partide disputate. Trupa lui Dan Petrescu va juca în sezonul viitor în preliminariile Ligii Campionilor Asiei 2, varianta asiatică a Europa League.

După înfrângerea din ultima etapă, cu Ulsan, Dan Petrescu a declarat că în sezonul viitor, echipa sa va arăta cu siguranță mult mai bine. Acesta le-a cerut scuze fanilor pentru faptul că Jeonbuk a încheiat sezonul cu un eșec. Jeonbuk nu va evolua sezonul viitor în cea mai importantă competiţie inter-cluburi, Liga Campionilor Asiei, transmisă exclusiv în AntenaPLAY.

„Am venit de pe locul șapte și am avut mulți jucători accidentați. În plus, cinci jucători ne-au lipsit la mijlocul sezonului și au fost foarte multe probleme. Cu toate acestea, este important să ne pregătim mai bine pentru sezonul viitor. Voi face totul în viitor”, a declarat Dan Petrescu, după ultima etapă, conform chosun.com.

Românii care au câştigat Liga Campionilor Asiei

Anghel Iordănescu a câştigat în două rânduri Liga Campionilor Asiei, cu Al-Hilal, în 2000, şi cu Al-Ittihad, în 2005. Răzvan Lucescu şi-a adjudecat şi el trofeul, în 2019.

Laurenţiu Reghecampf a fost şi el finalist al competiţiei, în 2014, atunci când Al-Hilal era învinsă de Western Sydney Wanderers, cu Mihai Pintilii pe teren. În 2015, Cosmin Olăroiu a pierdut şi el finala, în faţa lui Guangzhou Evergrande.

