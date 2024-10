Jose Mourinho ar putea pleca de la Fenerbahce! "The Special One" e dorit în Premier League - Antena Sport

Jose Mourinho ar putea pleca de la Fenerbahce! Jose Mourinho, în timpul meciului de retragere al Generaţiei de Aur / Profimedia Images Jose Mourinho ar putea pleca de la Fenerbahce! Antrenorul portughez în vârstă de 61 de ani este dorit în Premier League. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Mourinho ar putea ajunge la Everton, echipă care îşi va schimba acţionariatul. Everton va fi preluată de Friedkin Group, companie americană deţinută de miliardarul Dan Friedkin. Jose Mourinho ar putea pleca de la Fenerbahce! „The Special One” e dorit în Premier League Friedkin (59 de ani) s-a înţeles cu omul de afaceri Farhad Moshiri (69 de ani) pentru a prelua pachetul majoritar de acţiuni al lui Everton. Potrivit footballinsider247.com, Jose Mourinho este văzut de viitoarea conducere a clubului Everton ca un posibil înlocuitor pentru Sean Dyche (53 de ani). Everton are un start slab de sezon în Premier League. După 6 partide disputate, Everton are numai 4 puncte. Ea este în prezent pe locul 16 în Premier League. Reclamă

Friedkin deţine şi clubul AS Roma, de la care Jose Mourinho a plecat cu scandal. Mourinho a semnat pe 2 ani cu Fenerbahce. În prezent, echipa antrenată de Jose Mourinho e pe locul 2 în prima ligă turcă. Fenerhace are 16 puncte, cu 3 mai puţin decât liderul Galatasaray. Şi Beşiktaş, aflată pe locul 3, are 16 puncte, dar un meci mai puţin disputat decât Fenerbache şi Galatasaray.

Jose Mourinho, protest nemaivăzut în Turcia! Arbitrul meciului Antalyaspor – Fenerbahce a reacţionat imediat

Jose Mourinho a fost protagonistul unui protest nemaivăzut în Turcia! Deranjat de o decizie a arbitrilor, antrenorul lui Fenerbahce a aşezat un laptop în faţa unei camere TV.

Atacantul Edin Dzeko fusese semnalizat în offside, iar Mourinho a vrut să demonstreze că decizia arbitrilor nu a fost una corectă.

Centralul partidei nu a stat la discuţii şi i-a arătat imediat cartonaşul galben lui Mourinho. Fenerbahce s-a impus, în cele din urmă, cu 2-0, în deplasarea de la Antalyaspor. Dusan Tadic (min. 63) şi Thalisson Kelven (min. 81, penalty) au fost marcatorii celor două goluri ale partidei. Jose Mourinho, dat pe spate de Dennis Man! „The Special One” l-a sunat pe Giovanni Becali Jose Mourinho a fost dat pe spate de Dennis Man după startul fulminant al românului de la Parma. Man a reușit 2 goluri în primele 2 meciuri din noul sezon de Serie A, iar Giovanni Becali a dezvăluit că a purtat o discuție cu antrenorul lui Fenerbahce despre internaționalul de la Parma. Dennis Man a impresionat pe toată lumea după meciurile cu Fiorentina și AC Milan. Pe lângă cele 2 goluri marcate, românul a avut și evoluții la înălțime, care au fost lăudate de specialiști. Giovanni Becali a dezvăluit că a fost sunat de Jose Mourinho. Impresarul lui Dennis Man a dezvăluit că antrenorul portughez l-a felicitat pentru evoluțiile românului. „Mourinho m-a sunat acum o oră, eram pe plajă. I-am zis ‘Bă, după 5-0 mă suni, normal, dar după ce ai fost eliminat din Liga Campionilor nu m-ai sunat’. M-a sunat să mă felicite pentru Man. Toți antrenorii asta fac, după meciurile lor, se uită peste toate meciurile”, spunea Giovanni Becali, la digisport.ro. Giovanni Becali şi Jose Mourinho sunt prieteni din anii ’90. Mourinho a fost impresionat că Giovanni Becali l-a tratat la fel ca pe Arrigo Sacchi în perioada în care portughezul nu avea numele uriaş pe care îl are acum. Mourinho a păstrat o relaţie specială cu Giovanni Becali. Portughezul îi cunoaşte şi pe Victor Becali şi pe Gigi Becali. Mourinho a fost prezent la meciul de retragere al Generaţiei de Aur, fiind antrenorul selecţionatei lumii la partida de rămas-bun a lui Hagi, Popescu, Răducioiu şi a celorlalţi foşti jucători ce au făcut senzaţie la World Cup 1994.

