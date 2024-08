Jose Mourinho a fost dat pe spate de Dennis Man! "The Special One" l-a sunat imediat pe Giovanni Becali - Antena Sport

„A fost o seară specială, suntem fericiţi că am câştigat. Am luptat mult, asta ne-a adus satisfacţie. Pecchia ne spune să continuăm să jucăm în stilul nostru, să avem oportunităţi de a marca. Azi am făcut o treabă bună.

Impactul meu în Serie A? E unul bun. Vreau să îmi ajut echipa şi sunt foarte fericit datorită acestui succes. Fanii sunt tot timpul alături de noi. Suntem fericiţi că sunt aici”, a spus Dennis Man, citat e CBS, via parmalive.com.