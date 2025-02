Kilmarnock - Rangers LIVE SCORE (22:00). Ianis Hagi, anunţat titular la primul meci după despărţirea de Philippe Clement. Echipele probabile - Antena Sport

Sunt entuziasmat şi mândru de faptul că am fost numit manager la Rangers până la finalul sezonului. Aşa cum am spus, voi da totul, aşa va face şi staff-ul meu. Şi aşa o va face şi grupul de jucători. Vreau ca jucătorii să intre pe uşa din faţă cu un zâmbet larg pe faţă. Şi desigur asta am primit din partea jucătorilor azi.

E clar faptul că jucătorii au nivelul încrederii scăzut, dar treaba mea a fost să încerc să preiau puţin din asta. Şi cu siguranţă am primit un răspuns. Mi-am spus de dimineaţă că jucătorii trebuie să-mi ofere o reacţie. Şi cu siguranţă au făcut-o. Nu aş putea cere mai mult din partea lor. Sunt încrezător că vor creşte”, a declarat Barry Ferguson, citat de rangersnews.uk.