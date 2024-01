Kylian Mbappe înscrie pe bandă rulantă în 2024! Starul lui PSG, o nouă dublă colosală în Cupa Franţei - Antena Sport

Reclamă

Nu sunt singurele goluri ale lui Kylian Mbappe din acest an. În Supercupa Franţei, francezul de 25 de ani a marcat golul de 2-0. De asemenea, el a mai înscris în altă victorie a echipei pregătite de Luis Enrique cu 2-0, pe terenul lui Lens. Acestor reuşite li se adaugă şi cele din turul precedent al Cupei Franţei cu Revel, când Mbappe a reuşit dubla.

În total, în primele 20 de zile ale acestui an, Kylian Mbappe a marcat deja de 7 ori. De la startul sezonului, Kylian Mbappe are 28 de goluri marcate în 26 de meciuri disputate în toate competiţiile şi are o serie excelentă de şase meciuri la rând în care înscrie. Ultima oară când nu a marcat se întâmpla pe 13 decembrie, în meciul din UEFA Champions League de pe terenul celor de la Borussia Dortmund.

Kylian Mbappe, ademenit cu cel mai mare salariu din istorie de PSG

Kylian Mbappe este ademenit cu cel mai mare salariu din istorie de PSG. Starul francez a intrat în ultimele şase luni de contract cu formaţia pariziană şi poate semna cu oricine în acest moment.

Potrivit jurnalistului Daniel Riolo de la RMC Sport, Kylian Mbappe va fi ademenit cu un salariu de peste 100 de milioane de euro, plus o mulţime de beneficii pentru el şi familia lui. Mai mult, această ofertă nu va putea fi egalată de niciun alt club din lume şi ar face o eventuală ofertă din partea lui Real Madrid să pară una oarecare:

„În această poveste cu Mbappe trebuie să păstrăm lucrurile clare. Pe de o parte, avem o ofertă de la PSG care e ceva nemaivăzut până acum. Din Roma Antică, din Grecia Antică și de pe vremea piramidelor Egiptului. Depășește cu mult 100 de milioane de € pe sezon. E ceva ce niciun club nu va putea egala vreodată. Mbappe va avea beneficii pentru fratele său, pentru familie, pentru toată lumea… pentru agenția de jucători pe care mama sa vrea să o creeze. Sincer, este ceva incredibil.

Pe de altă parte avem o ofertă care este, am să spun normală, de la Real Madrid… Deci este un salariul normal pentru vedetele fotbalului. Vorbim despre 30 de milioane de € și poate puțin mai mult. Și nu ar fi regele clubului. Practic va reveni înapoi pe Pământ. Mbappe este la mijloc și trebuie să aleagă între aceste lucruri”, a anunţat juralistul Daniel Riolo, la rmcsport.bfmtv.com.

