OFICIAL: Laurenţiu Reghecampf a rămas fără echipă! Antrenorul român, dat afară deşi era pe primul loc - Antena Sport

Fanii, alături de Reghecampf

Ultraşii au transmis un mesaj pe rețelele sociale, care a fost repostat de antrenorul român pe contul de Instagram. ”We are all for keeping the coach. He is not responsible for the players’s mistakes” (n.r. – Suntem cu toții de acord să îl păstrăm pe antrenor. El nu este responsabil de greșelile jucătorilor)„, este mesajul fanilor pentru şefii clubului.