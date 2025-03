Laurenţiu Reghecampf, băgat în şedinţă! Reproşuri pe bandă rulantă din partea şefilor, după ultimul meci - Antena Sport

Laurenţiu Reghecampf, pe vremea când antrena în Liga 1 - Profimedia Laurenţiu Reghecampf are parte de probleme la Esperance Tunis. Deşi echipa românului e lider în campionatul din Tunisia, rezultatul de la ultimul meci a produs o mică furtună în birouri. Asta pentru că Esperance a reuşit doar un egal, scor 1-1, cu cei de la Ben Guerdane. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Un pas fals pentru Esperance Tunis în campionat i-a adus mari probleme lui Laurenţiu Reghecampf. Şefii au fost extrem de nemulţumiţi de evoluţia echipei care a scos un punct după un gol egalizator marcat în minutul 88. Ce i s-a impus lui Laurenţiu Reghecampf? Esperance Tunis a luat gol repede de la Iyed Belwafi, în minutul 14. A reuşit să scoată un punct după golul din minutul 88 înscris de către Youcef Belaili. Şefii clubului au explodat după acest 1-1 şi l-au băgat în şedinţă pe Laurenţiu Reghecampf. Presa din Tunisia spune că i s-au analizat deciziile tactice lui Reghe, dar asta nu e tot. I s-a impus concentrare maximă pe următoarele meciuri din campionat, dar şi din Liga Campionilor Africii. ”Președintele Esperance Sportive de Tunis, Hamdi Meddeb, a avut o ședincă cu antrenorul Laurențiu Reghecampf, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele recente ale echipei și alegerile tactice, în special cele din meciul cu Union Sportive de Ben Guerdane. Discuția a fost axată pe utilizarea anumitor jucători și trecerea altora pe banca de rezerve. În final, accentul a fost pus pe menținerea unei concentrări maxime pentru meciurile următoare, atât pe plan intern, cât și în Africa. Reclamă

Esperance Sportive de Tunis se pregătește să dea piept cu Mamelodi Sundowns în sferturile de finală ale Ligii Campionilor Africii”, spun cei de la Directinfo.

După acest rezultat slab, Esperance Tunis rămâne lider în campionat, dar finalul sezonului rămâne pe muchie de cuţit. Esperance are 52 de puncte și are un avans de 5 puncte faţă de Monastir, care are însă un meci în minus jucat. Dacă se va impune cu Olympique Beja se apropie la două puncte de echipa lui Reghe. Pentru Esperance Tunis urmează meciul contra celor de la JS Omrane, locul 12 în campionat.