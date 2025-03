Laurenţiu Reghecampf se apără! Ce a făcut după ce s-a anunţat demiterea sa. Fanii îi sunt alături - Antena Sport

Laurenţiu Reghecampf ar fi fost demis de la Esperance Tunis. Asta conform presei africane. Momentan, nimeni din conducerea clubului Esperance Tunis nu a ieşit cu niciun mesaj sau explicaţii. Până la un anunţ oficial, Reghe este apărat de către suporteri. Aceştia au transmis un mesaj de încurajare şi de susţinere pentru fostul antrenor de la FCSB sau Universitatea Craiova.

Laurenţiu Reghecampf ar fi la un pas de a spune adio experienţei de la Esperance Tunis. Asta deşi avea un contract semnat până în anul 2026 cu echipa dunisiană. Ajunsese la această formaţie în noiembrie 2024.

Laurenţiu Reghecampf, gest disperat

Cei de la mosaiquefm.net/fr/ au fost cei care au anunţat demiterea lui Laurenţiu Reghecampf de la Esperance Tunis. Sursa citată a dezvăluit şi ce a dus la ruptura dintre Reghe şi şefii clubului african. Asta deşi Esperance Tunis este, în continuare, pe primul loc în campionat, șefii clubului nu au mai fost mulțumiți de jocul fotbaliștilor pregătiți de Reghecampf.

Ruptura oficială dintre cele două părți nu s-a produs încă. Mai mult, fanii lui Esperance Tunis nu sunt de acord cu înlocuirea lui Laurențiu Reghecampf de pe banca tehnică. Ultraşii au transmis un mesaj pe rețelele sociale, care a fost repostat de antrenorul român pe contul de Instagram. ”We are all for keeping the coach. He is not responsible for the players’s mistakes” (n.r. – Suntem cu toții de acord să îl păstrăm pe antrenor. El nu este responsabil de greșelile jucătorilor)„, este mesajul fanilor pentru şefii clubului.

În acest moment, cei de la Esperance Tunis se află pe primul loc în campionatul Tunisiei. Au acumulat 53 de puncte, din 25 de meciuri disputate, la egalitate cu Monastir, locul doi. Se pare că tunisienii i-au găsit deja înlocuitor lui Reghecampf. Vor să îl aducă la Esperance Tunis pe austriacul Mohamed Sahli, liber de contract în momentul de faţă.