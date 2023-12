Lionel Messi a dezvăluit planurile sale de viitor: "Oamenii au crezut că mă voi retrage, dar este exact invers" - Antena Sport

„Declarațiile lui Lewandowski m-au deranjat pentru că atunci când am câștigat Balonul de aur am spus lucruri pe care chiar le-am simțit, însă ca el să vorbească așa, m-a deranjat.

L-am ignorat în timpul meciului pentru că era vorba despre el și eram furios și gândeam că nu ar fi trebuit să spună ceea ce a spus. Am fost extrem de nervos. Dacă l-am driblat în mod intenționat pentru că era el? Da.

După acel moment ne-am întâlnit și am vorbit, am căzut de acord că a fost o neînțelegere. A fost supărat pentru că ceea ce a spus nu a apărut complet pe internet. Apoi a mers la Barcelona și am vorbit despre multe lucruri, despre club, despre oraș, despre tot”, a declarat Lionel Messi, în cadrul unui interviu acordat lui Sebastian Vignolo.