Lionel Messi a rupt tăcerea despre relaţia cu Robert Lewandowski: "L-am ignorat pentru că eram furios" - Antena Sport

Totul a plecat de la Balonul de Aur câştigat de Lionel Messi în 2021. Starul argentinian, care s-a luptat cu Lewandowski pentru trofeu, a declarat că Lewandowski ar fi meritat să câştige acest premiu în 2020, atunci când premiul nu s-a acordat din cauza pandemiei. Când a fost întrebat despre declaraţiile argentinianului, Lewandowski a spus că nu ştie dacă îl crede pe Messi. Cu toate acestea, relaţia dintre cei doi este mult mai bună acum, mai ales de când polonezul a ajuns la Barcelona:

„Declarațiile lui Lewandowski m-au deranjat pentru că atunci când am câștigat Balonul de aur am spus lucruri pe care chiar le-am simțit, însă ca el să vorbească așa, m-a deranjat.

L-am ignorat în timpul meciului pentru că era vorba despre el și eram furios și gândeam că nu ar fi trebuit să spună ceea ce a spus. Am fost extrem de nervos. Dacă l-am driblat în mod intenționat pentru că era el? Da.

După acel moment ne-am întâlnit și am vorbit, am căzut de acord că a fost o neînțelegere. A fost supărat pentru că ceea ce a spus nu a apărut complet pe internet. Apoi a mers la Barcelona și am vorbit despre multe lucruri, despre club, despre oraș, despre tot”, a declarat Lionel Messi, în cadrul unui interviu acordat lui Sebastian Vignolo.

Lionel Messi a fost deranjat că a aflat din presă de intenţia lui Scaloni de a părăsi naţionala Argentinei

Lionel Scaloni a surprins pe toată lumea după victoria istorică a Argentinei cu 1-0 în faţa Braziliei pe Maracana, pe 22 noiembrie. În urma meciului din preliminariile Cupei Mondiale 2026, selecţionerul şi-a anunţat dorinţa de a „reflecta” asupra a ceea ce va urma şi a lăsat să se înţeleagă o posibilă demisie. Lionel Messi ar fi fost foarte surprins de această declaraţie, nefiind la curent cu intenţiile antrenorului său, relatează news.ro. În timpul unei emisiuni la postul de radio argentinian TN, gazda Jorge Rial a dezvăluit culisele în care cel care a câştigat de opt ori Balonul de Aur a aflat vestea şi discuţia care a urmat cu Scaloni. „Nici Messi şi nici băieţii nu ştiau nimic despre asta. Messi era total nedumerit, mai ales că a aflat de la o persoană din exterior”, a declarat Rial. Lionel Messi şi Lionel Scaloni au discutat apoi pentru scurt timp. Potrivit lui Jorge Rial, schimbul de replici a durat mai puţin de un minut. „Cel care a scurtat conversaţia şi a plecat a fost Messi (…) Conversaţia cu Scaloni a durat 32 de secunde. Da, 32 de secunde”, a adăugat Jorge Rial. „Există coduri în fotbal (…) Şi dacă pe un jucător îl deranjează să afle lucruri prin intermediul presei, imaginaţi-vă asta pentru Messi…”, a mai spus el. La câteva zile după declaraţiile sale, Lionel Scaloni este încă în funcţie. Reclamă