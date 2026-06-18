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Mirel Rădoi poate rămâne fără Alexandru Maxim! Unde poate ajunge starul lui Gaziantep

Daniel Işvanca Publicat: 18 iunie 2026, 19:14

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Mirel Rădoi poate rămâne fără Alexandru Maxim! Unde poate ajunge starul lui Gaziantep

Alexandru Maxim / Profimedia

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Alexandru Maxim mai are contract cu Gaziantep până în vara anului 2027, dar sunt șanse mari ca fotbalistul român să se despartă în această vară de fotbalistul pregătit de Mirel Rădoi.

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Presa din Turcia anunță că jucătorul în vârstă de 35 de ani are o ofertă importantă tot din ”Țara Semilunii”, dar dintr-o ligă inferioară.

Alex Maxim, aproape să se despartă de Gaziantep

Alexandru Maxim deține recordul de apariții pentru cei de la Gaziantep, iar fotbalistul român este privit ca o adevărată legendă la formația antrenată de Mirel Rădoi.

Presa din Turcia anunță că jucătorul ar putea pleca de la formația din Superligă, fiind pe lista celor de la Bursaspor, echipă care a promovat recent în liga a doua.

Bursaspor „a făcut progrese semnificative în ceea ce privește transferul lui Maxim”, anunță presa locală. 300.000 de euro este cota de piață a lui Maxim.

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  • 227 de meciuri, 58 de goluri și 47 de pase decisive sunt cifrele lui Alexandru Maxim la Gaziantep
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