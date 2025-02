Neymar a început să plângă, la prezentarea oficială la Santos! Nebunie în Brazilia, după revenirea starului - Antena Sport

„Ce dor mi-a fost. Eram un copil plin de visuri atunci când am venit aici pentru prima dată. Vila Belmiro m-a primit şi aici am crescut şi am fost fericit. Santos mi-a arătat lumea, inima mea nu a încetat niciodată să fie ‘alb-negru’. Îmi amintesc tot ce am trăit împreună, fiecare moment, o amintire fericită şi eternă. O amintire pe care nu vreau doar să o rememorez. Vreau să o trăiesc din nou. Vreau să o trăim împreună din nou. Aşa cum a fost întotdeauna.

Rege Pele, dorinţa ta a fost ordin pentru mine. Tronul şi coroana, în continuare sunt ale tale, pentru că tu eşti veşnic. Dar numărul 10…va fi o onoare să port tricoul sacru, care reprezintă atât de multe pentru Santos şi pentru lume. Promit să fac tot ce pot pentru a onora amintirea ta, rege. ‘Plec, dar mă întorc’. Îţi aminteşti? Ei bine…Prinţul s-a întors”, a fost mesajul lui Neymar, care se auzea pe fundalul clipului postat de Santos, pe conturile oficiale ale clubului.