Neymar a revenit oficial la Santos! Clip video spectaculos postat de brazilieni: "Prinţul s-a întors!" - Antena Sport

Santons a oficializat revenirea lui Neymar. Clubul brazilian a postat un clip video spectaculos, dedicat fostului star de la Barcelona, cu ocazia transferului său.

Neymar a plecat de la Al Hilal şi a decis să se întoarcă la echipa la care a fost format, Santos. Starul brazilian a acceptat chiar şi o reducere a salariului, pentru a semna cu fosta sa echipă.

Neymar a revenit oficial la Santos | Mesaj pentru Pele

Neymar avea un salariu colosal la Al Hilal, de aproape 200 de milioane de euro pe an. Santos nu i-ar fi putut plăti o astfel de sumă, astfel că brazilianul a acceptat o reducere salarială, pentru a se întoarce acasă.

Santos a publicat un clip video superb, despre revenirea lui Neymar. Brazilienii au făcut un colaj din cele mai bune momente ale starului de 32 de ani, la echipa din Brazilia, înainte de transfer la Barcelona.

„Ce dor mi-a fost. Eram un copil plin de visuri atunci când am venit aici pentru prima dată. Vila Belmiro m-a primit şi aici am crescut şi am fost fericit. Santos mi-a arătat lumea, inima mea nu a încetat niciodată să fie ‘alb-negru’. Îmi amintesc tot ce am trăit împreună, fiecare moment, o amintire fericită şi eternă. O amintire pe care nu vreau doar să o rememorez. Vreau să o trăiesc din nou. Vreau să o trăim împreună din nou. Aşa cum a fost întotdeauna.