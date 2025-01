Neymar se întoarce în Brazilia! Anunț despre transferul la Santos - Antena Sport

Aventura lui Neymar în Arabia Saudită se apropie astfel de final. Ajuns la Al Hilal în vara anului 2023, după despărţirea de PSG, brazilianul s-a dovedit a fi un transfer complet ratat. Accidentat tot timpul, Neymar a jucat doar câteva meciuri, în ciuda salariului său uriaş, de 100 de milioane de euro pe an.

Tot salariul lui Neymar părea să reprezinte o problemă în privinţa unei reveniri la Santos. Lequipe.fr anunţă însă că brazilienii au găsit o modalitate prin care pretenţiile financiare ale fostului star de la Barcelona şi PSG să fie îndeplinită.

Neymar şi tatăl său vor investi într-un fond de investiţii care va deveni acţionar la Santos. În acest fel, clubul brazilian nu va avea probleme financiare după revenirea lui Neymar.

Neymar, dezvăluiri incredibile din perioada petrecută la PSG

Neymar a evoluat pentru PSG în perioada 2017-2023, după ce parizienii au plătit 222 de milioane de euro pentru a-l transfera de la Barcelona. A fost cel mai scump transfer înregistrat vreodată în istoria fotbalului. Acolo, brazilianul l-a cunoscut pe Kylian Mbappe, venit de la Monaco.

Cei doi au avut o relaţie foarte bună, însă se pare că momentul în care Lionel Messi s-a alăturat clubului a produs un adevărat dezechilibru. Potrivit lui Neymar, între Mbappe şi Messi ar fi existat o anumită invidie.

„Obişnuiam să îl numesc pe Mbappe ‘Băiatul de Aur’. Am spus că va fi unul dintre cei mai buni. L-am ajutat întotdeauna, am vorbit cu el, a venit la mine acasă şi am luat cina împreună. Am avut câţiva ani buni împreună, dar după sosirea lui Messi, el (Mbappé) a fost un pic invidios. Şi apoi au existat câteva dispute, o schimbare de comportament”, a declarat brazilianul.