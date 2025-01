Nicolae Stanciu, decisiv în victoria dramatică obţinută în faţa lui Karim Benzema! Damac a câştigat meciul cu Al Ittihad în minutul 90+4 - Antena Sport

Nicolae Stanciu, în formă maximă în 2025

Nicolae Stanciu a avut a doua cea mai bună notă de la Damac în meciul cu Al Ittihad, după cea a marcatorului dublei. Cei de la sofascore.com l-au notat pe căpitanul naţionalei României cu 7,7, în timp ce Florin Niţă a primit nota 7,5 pentru prestaţia sa din meciul cu Al Ittihad.

După acest rezultat, Damac a ajuns la 21 de puncte şi a urcat până pe locul 10, în timp ce Al Ittihad rămâne pe locul 2, cu 43 de puncte. Rezultatul împotriva lui Damac le poate da mari bătăi de cap vedetelor Benzema, Fabinho sau Kante. Al Hilal, echipa de pe primul loc, care are tot 43 de puncte, are şansa de a se desprinde în clasament.

Nicolae Stanciu are un început foarte bun de an la Damac. În primele patru meciuri din 2025, el are deja 2 goluri şi 2 pase decisive.