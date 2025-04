"Nu mai sunt momente de teamă!" Gianluigi Buffon, laude pentru Cristi Chivu după primele meciuri la Parma! - Antena Sport

Cristi Chivu, mesaj pentru propria echipă

Parma lui Cristi Chivu nu a reuşit să se impună nici în deplasarea de la Verona, pe terenul unei contracandidate, scor 0-0. Antrenorul român l-a ţinut 88 de minute pe teren pe Dennis Man, dar tricolorul nu a reuşit să aibă nicio fază periculoasă la poarta adversă.

Cristi Chivu le-a cerut jucătorilor să se trezească şi să înţeleagă ce înseamnă lupta pentru evitarea retrogradării. Mai mult, Chivu vrea mai multă agresivitate din partea propriei sale echipe.

„Am arătat că suntem pregătiți să jucăm un meci greu, cunoscând adversarul și forța lui. Am rezistat, mă bucur pentru spiritul și sufletul de care am dat dovadă, ne-a lipsit scânteia în față, câteva episoade care puteau fi în favoarea noastră. Rămân cu spiritul, sufletul și punctul, în ultimele cinci meciuri am făcut șase puncte.

Sunt importante pentru a urca în clasament, chiar dacă mi-aș fi dorit un pic mai mult. Suntem într-o fază a sezonului în care nu ne permitem să fim drăguți, trebuie să creștem numărul de faulturi și de galbene.

Întâlnim echipe pregătite pentru acest gen de meci, trebuie să creștem și din acest punct de vedere. Trebuie să înțelegem ce înseamnă să jucăm pentru salvare. În România se spune așa: calul aleargă, dar vaca dă laptele”, a declarat Chivu, conform Tutto Mercato.