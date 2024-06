"Nu pare că mai are viitor la Rangers!" Anunţ teribil despre Ianis Hagi: "Dacă vor obţine atâţia bani, ar fi mulţumiţi!" - Antena Sport

„Nu pare că mai are viitor la Rangers!” Anunţ teribil despre Ianis Hagi: „Dacă vor obţine atâţia bani, ar fi mulţumiţi!”

Anunţ teribil despre Ianis Hagi Ianis Hagi / AS.ro Frank McAvennie, un fost jucător de la West Ham, Aston Villa sau Celtic, a făcut un anunţ teribil despre Ianis Hagi la Rangers. Internaţionalul român va reveni în Scoţia, după ce sezonul trecut a fost împrumutat la Alaves. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ McAvennie e de părere că Ianis Hagi nu va rămâne la Rangers şi că acesta va fi vândut după Campionatul European. Fostul jucător scoţian a avansat şi un preţ pentru Ianis Hagi. Anunţ teribil despre Ianis Hagi ”Este dificil! Când vorbești despre fotbaliști precum Hagi sau Lammers, este dificil să le stabilești un preț. Bineînțeles, Rangers vrea să obțină o sumă cât mai mare și mă aștept ca Ianis să plece.

Nu îmi amintesc pentru ce sumă l-au transferat, dar dacă vor obține 2-3 sau chiar 4 milioane de lire sterline, vor fi mulțumiți. Nu pare că Ianis Hagi mai are un viitor la Rangers, așa că orice sumă ar câștiga în urma unui transfer, vor căuta să o reinvestească în transferuri. Pare că vor încerca să se întărească în zona extremelor”, a spus Frank McAvennie, conform celor de la Football Insider 247. Ianis Hagi, reacţie categorică după ce s-a scris despre interesul lui Fenerbahce: „Nu vreau să mă repet” La Fenerbahce tocmai a venit Jose Mourinho. Ianis Hagi s-ar afla pe lista antrenorului portughez. După un sezon petrecut la Alaves, sub formă de împrumut, Ianis Hagi se va întoarce la Rangers vara aceasta. Reclamă

Reclamă 4

Înaintea meciului cu Liechtenstein, Ianis Hagi nu a vrut să vorbească despre interesul turcilor pentru el şi a declarat că impresarii său sunt în măsură să vorbească despre viitorul său:

„Am spus-o şi nu vreau să mă repet. Ce am avut de discutat şi ce ţine despre viitorul meu am făcut-o deja. Restul, puteţi vorbi cu impresarii, ei pot veni în faţa voastră”, a spus Ianis Hagi, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Ianis Hagi va purta numărul 10 la EURO 2024

Ianis Hagi va purta numărul 10 la EURO 2024! fIUL „Regelui” va îmbrăca acest tricou emblematic, după ce Nicolae Stanciu, cel care este de fapt decarul naţionalei, va purta la turneul final numărul 21, al lui Olimpiu Moruţan.

Reclamă

FRF a făcut anunţul despre faptul că Ianis Hagi va fi decarul naţionalei, la primul turneu final la care va participa România, după o pauză de opt ani. Oficialii Federaţiei au amintit de faptul că numele Hagi, pe tricoul cu numărul 10, va reveni astfel la un turneu final, după nu mai puţin de 24 de ani. La EURO 2000, Gică Hagi purta pentru ultima oară tricoul cu numărul 10 la un turneu final. La momentul respectiv, naţionala reuşea pentru prima dată să iasă din grupe la un Campionat European, urmând să fie învinsă de Italia, în sferturi. „Acum, fiul său, Ianis Hagi, duce povestea mai departe, iar HAGI 10 revine la EURO, aducând o notă de nostalgie și mândrie fanilor echipei naționale”, a anunţat frf.ro.