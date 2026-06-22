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Ofertă pentru Edi Iordănescu! Unde este dorit fostul selecționer după ce a refuzat CFR-ul

Andrei Nicolae Publicat: 22 iunie 2026, 0:01

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Ofertă pentru Edi Iordănescu! Unde este dorit fostul selecționer după ce a refuzat CFR-ul

Edi Iordănescu, în timpul unui meci / Profimedia Images

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Edi Iordănescu încă nu și-a găsit echipă după despărțirea de Legia Varșovia produsă în octombrie 2025, însă fostul selecționer nu duce lipsă de oferte. Recent, un cotidian din Grecia a anunțat că pe urmele antrenorului de 48 de ani se află Levadiakos, formație care a încheiat sezonul trecut pe locul 6.

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Campionatul din Grecia l-a pierdut pe Răzvan Lucescu, cel care a plecat de la PAOK Salonic, însă poate câștiga un alt antrenor român în persoana lui Edi Iordănescu. Fostul selecționer nu este dorit la echipa “vulturului cu două capete”, însă poate ajunge la o altă formație elenă.

Edi Iordănescu, dorit de Levadiakos în Grecia

Potrivit metrosport.gr, un cunoscut site din Grecia, Levadiakos caută antrenor după ce Nikolaos Papadopoulos a plecat la APOEL Nicosia, iar alesul pare să fie Edi Iordănescu. Între cele două tabere există negocieri, iar clubul cotat la 14,5 milioane de euro a înaintat o ofertă financiară consistentă pentru tehnicianul român.

Iordănescu a cerut un salariu mai mare în comparație cu Papadopoulos, iar răspunsul conducătorilor clubului din Grecia rămâne de văzut. Antrenorul rămas liber de contract din toamna anului trecut a mai fost în discuții cu alte echipe, însă încă nu și-a găsit un angajament.

S-a discutat despre posibila venire a lui Iordănescu la CFR Cluj, însă până la urma mutarea a picat, iar ardelenii l-au adus pe Antonio Folha.

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