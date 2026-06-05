Dorit de CFR Cluj, Edi Iordănescu anunță că și-a decis viitorul: “E momentul să clarific”

Edi Iordănescu a rupt tăcerea și a vorbit despre viitorul său, asta după ce s-a speculat foarte mult în ultimul timp că ar putea ajunge la CFR Cluj, echipa care caută antrenor după plecarea lui Daniel Pancu la Rapid.

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Acesta spune că nu o să revină la formația din Gruia, însă laudă proiectul pe care Ioan Varga îl are în acest moment și remarcă revenirea lui Marian Copilu la echipa ardeleană.

Edi Iordănescu anunță că nu merge la CFR Cluj

Fostul selecționer spune că a discutat din respect cu cei de la CFR Cluj, însă în acest moment e aproape să meargă la o echipă din străinătate, cu care se află în negocieri de ceva timp.

“În ultimele zile s-a tot discutat despre o posibilă revenire a mea la CFR Cluj, iar dupa multe speculații, consider că este momentul să clarific situația. În primul rând, mărturisesc faptul că sunt extrem de atașat de CFR Cluj. Este un club față de care am sentimente puternice și unde am trăit unele dintre cele mai importante momente ale carierei mele. La Cluj am avut primele mari satisfacții ca antrenor, am câștigat trei trofee și am construit relații speciale cu oamenii din club și cu mulți dintre jucătorii alături de care am lucrat.

Sunt amintiri și legături care vor rămâne mereu parte din mine, in plus rămân extrem recunoscător si pentru sprijinul deosebit pe care l-am avut din partea suporterilor!! Este adevărat că am fost contactat în vederea unei posibile reveniri. Din respect pentru suporterii lui Cfr, pentru club și oamenii care îl conduc, am fost însă foarte corect încă de la început și am comunicat faptul că mă aflu în negocieri pentru un contract în străinătate.