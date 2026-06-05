Dorit de CFR Cluj, Edi Iordănescu anunță că și-a decis viitorul: “E momentul să clarific”

Edi Iordănescu a rupt tăcerea și a vorbit despre viitorul său, asta după ce s-a speculat foarte mult în ultimul timp că ar putea ajunge la CFR Cluj, echipa care caută antrenor după plecarea lui Daniel Pancu la Rapid.
Acesta spune că nu o să revină la formația din Gruia, însă laudă proiectul pe care Ioan Varga îl are în acest moment și remarcă revenirea lui Marian Copilu la echipa ardeleană.
Edi Iordănescu anunță că nu merge la CFR Cluj
Fostul selecționer spune că a discutat din respect cu cei de la CFR Cluj, însă în acest moment e aproape să meargă la o echipă din străinătate, cu care se află în negocieri de ceva timp.
“În ultimele zile s-a tot discutat despre o posibilă revenire a mea la CFR Cluj, iar dupa multe speculații, consider că este momentul să clarific situația. În primul rând, mărturisesc faptul că sunt extrem de atașat de CFR Cluj. Este un club față de care am sentimente puternice și unde am trăit unele dintre cele mai importante momente ale carierei mele. La Cluj am avut primele mari satisfacții ca antrenor, am câștigat trei trofee și am construit relații speciale cu oamenii din club și cu mulți dintre jucătorii alături de care am lucrat.
Sunt amintiri și legături care vor rămâne mereu parte din mine, in plus rămân extrem recunoscător si pentru sprijinul deosebit pe care l-am avut din partea suporterilor!! Este adevărat că am fost contactat în vederea unei posibile reveniri. Din respect pentru suporterii lui Cfr, pentru club și oamenii care îl conduc, am fost însă foarte corect încă de la început și am comunicat faptul că mă aflu în negocieri pentru un contract în străinătate.
Aceasta a reprezentat și reprezintă prioritatea mea în acest moment, motiv pentru care am solicitat puțin timp pentru a-mi clarifica situația. Cert este ca in acest moment situația mea rămâne încă neclara, iar Cfr are nevoie de un antrenor cat mai repede….În ceea ce privește CFR Cluj, îl cunosc foarte bine pe domnul Nelu Varga și știu că de-a lungul vieții și al activității sale a depășit numeroase obstacole. De fiecare dată a demonstrat capacitatea de a se reinventa, de a găsi soluții și de a repoziționa clubul atunci când contextul a fost dificil”, a scris Edi Iordănescu.
Edi Iordănescu laudă revenirea lui Marian Copilu la CFR Cluj
Iordănescu spune că mutările făcute de CFR Cluj la nivel de conducere în ultimul timp o să ajute și echipa va fi din ce în ce mai puternică.
“Are un instinct aparte, atât în viață, cât și în fotbal, iar dragostea pe care o are pentru CFR Cluj este incontestabilă. Fără implicarea și sacrificiile sale, este greu de imaginat unde ar fi fost astăzi clubul. CFR a trecut prin momente complicate, dar a continuat să meargă înainte și să rămână la cel mai înalt nivel. În plus, am observat câteva decizii care, din punctul meu de vedere, sunt foarte inspirate pentru viitorul clubului.
Revenirea lui Marian Copilu reprezintă un câștig important și sunt convins că va aduce echilibru, competență și plus valoare în activitatea clubului. De asemenea, implicarea lui Cadu este o veste excelentă. El este una dintre marile embleme ale CFR-ului, iar cluburile puternice au nevoie de oameni reprezentativi, care cunosc identitatea și valorile locului.
Alături de domnul Mureșan, care prezintă o experiență extraordinară și parte importantă din istoria clubui, cred că există premisele formării unei noi echipe de conducere capabile și care să menegereze bine, să ia deciziile corecte și să ducă din nou CFR-ul pe culmile performanței. În ceea ce mă privește, probabil că e chestiune de timp până când se va clarifica situația mea și atunci cu toții veți afla exact ce se întâmplă. Până atunci, mulțumesc tuturor pentru interes, respect și încredere”, a mai scris Edi Iordănescu pe Facebook.
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