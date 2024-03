OFICIAL | Marius Şumudică a fost dat afară de Gaziantep! Mesajul transmis de echipa turcă - Antena Sport

Reclamă

PENTRU INFORMAREA PUBLICĂ

Consiliul nostru Director al Clubului de Fotbal Gaziantep s-a întâlnit cu antrenorul Marius Şumudică pentru a discuta problemele de pe ordinea de zi.

Ca urmare a schimbului reciproc de idei, Marius Şumudică a prezentat ideea că o schimbare de sânge ar fi mai potrivită pentru echipă datorită dragostei şi respectului lui pentru clubul nostru şi orasul nostru, şi s-a ajuns la un consens cu consiliul nostru de administraţie în această privință.

Dorim să mulţumim antrenorului Marius Şumudică și echipei sale valoroase pentru contribuțiile lor și îi dorim succes în următoarea parte a carierei sale.

Salutări

Consiliul Director al clubului de fotbal Gaziantep”, a fost mesajul postat de Gaziantep pe Instagram.

Marius Şumudică, înlocuit cu un tehnician care nu a mai antrenat de 2 ani! Potrivit presei turce, Marius Şumudică va fi înlocuit cu Hamza Hamzaoğlu, fost antrenor al lui Galatasaray. Şumudică o lasă pe Gaziantep pe locul 18 în prima ligă turcă, loc retrogradabil. La Gaziantep evoluează 4 români, Florin Niţă, Deian Sorescu, Alex Maxim şi Denis Drăguş. Marius Şumudică a pierdut şi meciul disputat de ziua lui, cu Antalyaspor, cu 1-0. Presa turcă a anunţat demiterea lui Şumudică şi înainte de meciul cu Antalyaspor, dar antrenorul a reuşit atunci să îşi salveze temporar postul. Hamza Hamzaoğlu, care ar urma să îl înlocuiască pe Şumudică, a cucerit 3 trofee cu Galatasaray în sezonul 2014-15, dar nu a mai antrenat de 2 ani. „Starea mea de sănătate s-a deteriorat" Marius Şumudică anunţa în presa turcă faptul că nu ţinea de scaun. El a spus că sunt multe bisericuţe în vestiar.

”Mâine îmi voi face bagajele și voi pleca. Starea mea de sănătate s-a deteriorat, m-am îmbolnăvit aici. Nu suntem o echipă rea, dar sunt jucători care nu mă vor și nu joacă. Există bisericuțe în vestiar. Trebuie să schimb echipa”, ar fi spus Marius Şumudică, conform presei din Turcia.

Marius Şumudică a făcut scandal după înfrângerea grea încasată chiar de ziua lui, Antalyaspor – Gaziantep 1-0. Antrenorul care a împlinit luni 53 de ani a vorbit despre arbitraj, dar şi despre problemele pe care le are echipa.

Gaziantep are o singură victorie în ultimele cinci meciuri şi a căzut pe loc retrogradabil, cu 28 de puncte acumulate după primele 28 de etape disputate în campionatul din Turcia. După ultimul eşec, Şumi a atacat arbitrajul, cerând un penalty. El a recunoscut şi problemele din vestiar.

”A fost un meci deschis, frumos, am jucat un fotbal bun, dar vreau să spun ceva. Am văzut cum arbitrul și-a schimbat decizia, la Maxim e sută la sută penalty. Nimeni nu a spus nimic la TV, nu am pus presiune deloc. Aici cine pune presiune primește un ușor avantaj.

E penalty clar la Maxim, toți au văzut. Arbitrul s-a dus la monitor și nu a vrut să vadă că a fost penalty. E vina noastră că nu facem scandal la televizor? Nu vreau să vorbesc acum la cald despre plecare. Sunt probleme de vestiar, nu le mai spun la televizor. Trebuie să rămână în vestiar”, a spus Şumudică.

