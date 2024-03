Presa din Turcia anunţă iar demiterea lui Marius Şumudică! Cine i-ar lua locul antrenorului român pe banca lui Gaziantep - Antena Sport

Gaziantep are o singură victorie în ultimele cinci meciuri şi a căzut pe loc retrogradabil, cu 28 de puncte acumulate după primele 28 de etape disputate în campionatul din Turcia. După ultimul eşec, Şumi a atacat arbitrajul, cerând un penalty. El a recunoscut şi problemele din vestiar.

”A fost un meci deschis, frumos, am jucat un fotbal bun, dar vreau să spun ceva. Am văzut cum arbitrul și-a schimbat decizia, la Maxim e sută la sută penalty. Nimeni nu a spus nimic la TV, nu am pus presiune deloc. Aici cine pune presiune primește un ușor avantaj.

E penalty clar la Maxim, toți au văzut. Arbitrul s-a dus la monitor și nu a vrut să vadă că a fost penalty. E vina noastră că nu facem scandal la televizor? Nu vreau să vorbesc acum la cald despre plecare. Sunt probleme de vestiar, nu le mai spun la televizor. Trebuie să rămână în vestiar”, a spus Şumudică.

Şumudică, salvat de jucători

Săptămâna trecută, presa din Turcia a anunţat că Marius Şumudică a fost aproape de demitere. Chiar dacă a scăpat, Şumi are acum nevoie de un rezultat pozitiv în partida de pe teren propriu cu Beşiktaş, ce se va disputa pe 11 martie.

Jucătorii ar fi fost cei care l-au salvat pe Şumi. 3 dintre ei au fost să îi convingă pe başkani să continue alături de antrenorul român. Alexandru Maxim, Florin Niţă şi căpitanul echipei, Papy Djilobodji au fost delegaţi să discute cu şefii clubului pentru a se evita plecarea lui „Şumi”.

Marius Şumudică a fost foarte aproape să fie demis de la Gaziantep. Consiliul de Administraţie al clubului s-a reunit iar în favoarea plecării antrenorului au votat şapte membrii, din 13. În ciuda acestui fapt, românul va continua pe banca echipei din Superlig.