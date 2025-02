PAOK - PAS Lamia LIVE VIDEO (duminică, 20:00). Răzvan Lucescu întâlnește ultima clasată înainte de returul cu FCSB - Antena Sport

Etapa 23 din Super Liga Greciei. Meciurile care se văd în AntenaPLAY:

AEK – Atromitos (15 februarie – 20:00)

Panathinaikos – Volos (16 februarie – 17:00)

Panserraikos – Olympiacos (16 februarie – 17:00)

PAOK – PAS Lamia (16 februarie – 20:00)

Răzvan Lucescu, reacţie dură după PAOK – FCSB 1-2

Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic, a avut un mesaj clar după ce echipa sa a pierdut meciul cu FCSB, din manşa tur a play-off-ului pentru optimile de finală Europa League. Campioana României a întors scorul şi s-a impus cu 2-1, graţie golurilor marcate de Andrei Gheorghiţă şi Joyskim Dawa.

La finalul celor 90 de minute, Răzvan Lucescu a declarat pentru presa din Grecia că victoria celor de la FCSB este „o victorie fake” şi că echipa sa a fost mai bună în primele 45 de minute, atunci când cele două echipe au jucat de la egal la egal.

În prelungirile primei reprize, Taison a primit al doilea cartonaş galben pentru proteste şi a fost eliminat.

„E simplu. Am jucat 10 contra 11 în repriza a doua. Am făcut două greşeli, una la o fază fixă şi încă una. Este o victorie fake. Am avut o primă repriză fantastică pentru nivelul acestei competiţii.

Am preluat conducerea şi am avut mai multe şanse de a marca al doilea gol, dar ăsta e fotbalul. Calificarea rămâne deschisă, va fi decisă la Bucureşti”, a declarat Răzvan Lucescu, citat de sport24.gr.