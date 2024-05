Preşedintele lui Beşiktaş a venit la Bucureşti să negocieze cu Răzvan Lucescu: "Ar putea să-i achite clauza" - Antena Sport

„Mi-ar părea extraordinar de bine ca ambele echipe să meargă cât mai departe în Europa, ar fi fenomenal. Am mai spus-o şi anii trecuţi despre FCSB… o echipă care termină tot timpul pe locul doi, an după an, înseamnă că face o muncă extraordinară. Că acolo toată lumea se sacrifică. Patronul pentru că investeşte mult şi cumpără jucători.

Nu e uşor să faci rost de bani, să dai bani de la tine, să aduci jucătorii cei mai buni, să îi cauţi, să îi înţelegi. Să îi cunoşti, nu doar să vezi cum dau cu piciorul în minge. Calitatea unui jucător înseamnă foarte multe aspecte, nu doar tehnica lovirii balonului.

Faptul că anul acesta au câştigat, dovedeşte că Steaua (n.r. FCSB) a lucrat foarte bine, dar mai mult decât atât încununează toată această lungă perioadă cu o victorie. Ai nevoie și de această satisfacție a ridicării a unui trofeu”, a declarat Răzvan Lucescu pentru AntenaSport.

Razvan Lucescu o să savureze si la batranete titlurile castigate cu PAOK.

„Este o medalie pe care o iubesc enorm. Nu numai asta, şii cealaltă. Şi aşa, uitându-mă în pahar, la coniac, undeva în faţa ochilor să văd toate aceste obiecte (n.r. medaliile), să îmi aduc aminte de fiecare moment pe care l-am trăit”, este visul antrenorului campioanei Greciei.

Victoria lui PAOK cu Aris, care i-a adus titlul lui Răzvan Lucescu, a fost în AntenaPLAY

Titlul câştigat pe arena rivalilor din Salonic, în direct în AntenaPLAY, i-a dat aripi lui Răzvan Lucescu.

„Mă simt foarte lejer, ca un fluture care zboară aşa, prin văzduh. Când s-a terminat meciul, am simţit doar faptul că sunt campion şi parcă cineva mi-a luat din spinare 10 tone din greutate”, a mai spus Răzvan Lucescu.