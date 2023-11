Radu Drăgușin, anunț important despre viitorul său! Fundașul naționalei are planuri mari: „Îmi place, vreau să ajung acolo” - Antena Sport

Radu Drăgușin, anunț important despre viitorul său! Fundașul naționalei are planuri mari: „Îmi place, vreau să ajung acolo”

Reclamă

Totuși, Radu Drăgușin a menționat faptul că va pleca de la Genoa doar atunci când „va fi momentul” și că, în momentul de față, are lucruri mai importante de făcut.

„(n.r Unde vei face următorul pas) Într-un loc în care voi evolua cel mai bine și mă voi dezvolta cel mai bine. Voi lua decizia când va fi momentul, doar că acum avem lucruri mai importante de făcut decât lucrul acesta.

Reclamă

Pentru mine, cota de piață nu este ceva să mă motiveze. Asta este treaba specialiștilor, pe mine nu mă influențează.

Acesta (n.r. Premier League) este campionatul care îmi place, care este pe placul meu. Este un campionat pe care îl urmăresc și sper ca într-un viitor să joc acolo. Eu sunt la Genoa. Echipa mea preferată e cea națională.

Sunt multe zvonuri (n.r. despre anumite oferte), dar nu e nimic scris. Model sau idol nu am avut niciodată. Am văzut că sunt asemănat cu Van Dijk, dar eu nu am idol”, a spus Radu Drăgușin, în cadrul unui interviu, după calificarea la EURO 2024.

Reclamă

În momentul de față, fundașul de 21 de ani este cotat la suma de 10 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. Acesta este cel mai scump jucător român, la mare distanță de locul al 2-lea, care este ocupat de Darius Olaru. Mijlocașul de la FCSB valorează, potrivit site-ului menționat anterior, suma de 5,3 milioane de euro. În topul celor mai scumpi jucători români se mai regăsesc și: Nicolae Stanciu, Răzvan Marin (amândoi valorând 5 milioane de euro), Alexandru Cicâldău (4,3 milioane), Ianis Hagi, Olimpiu Moruțan, dar și Florinel Coman (toți valorând câte 4 milioane de euro). Licitaţie de zeci de milioane de euro pentru Radu Drăguşin Potrivit teamtalk.com, Radu Drăguşin este văzut soluţia ideală pentru a rezolva problemele din defensiva lui Tottenham. Londonezii au primit 6 goluri, în ultimele etape, de la Chelsea (1-4) şi Wolverhampton (1-2). Angelos Postecoglou are dificultăţi după ce s-a „rupt” şi Micky van de Ven, fundaşul central pe care Spurs a plătit 40 de milioane de euro pentru a-l aduce de la Wolfsburg. Alte două echipe de top din Premier League, Arsenal şi Newcastle, insistă pentru transferul lui Radu Drăguşin. „Tunarii” îl au accidentat pe Jurrier Timber, în timp ce cel mai bogat club din lume îi caută înlocuitor pe termen lung elveţianului Fabian Schar (31 de ani). Cele mai importante publicaţii din Anglia au preluat şi declaraţiile oferite de agentul lui Drăguşin, înaintea meciului România – Elveţia. Florin Manea a anunţat că, în cazul în care se vor plăti cele 30 de milioane de euro cerute de Genoa, mutarea se va realiza.