Licitaţie de zeci de milioane de euro pentru Radu Drăguşin! La 21 de ani, poate călca pe urmele lui Gică Popescu şi Chiricheş - Antena Sport

Alte două echipe de top din Premier League, Arsenal şi Newcastle, insistă pentru transferul lui Radu Drăguşin. „Tunarii” îl au accidentat pe Jurrier Timber, în timp ce cel mai bogat club din lume îi caută înlocuitor pe termen lung elveţianului Fabian Schar (31 de ani).

Cele mai importante publicaţii din Anglia au preluat şi declaraţiile oferite de agentul lui Drăguşin, înaintea meciului România – Elveţia. Florin Manea a anunţat că, în cazul în care se vor plăti cele 30 de milioane de euro cerute de Genoa, mutarea se va realiza.

„Eu sunt la Londra de ceva timp și am întâlniri aproape săptămânale cu echipe importante. Suntem din ce în ce mai aproape. Am vorbit cu Newcastle, cu Arsenal, cu Tottenham. Am și mesajele cu ei, conversații. Sunt echipe care întreabă.

Vreau să spun că 100% până în vara viitoare, Radu va juca la un club nu puternic, foarte puternic! La primele 10 din lume. El își dorește în Premier League, dar să știți că Milan îl place foarte mult. Am vorbit cu cei de acolo.

Ei trebuie să se înțeleagă mai întâi cu Genoa, că pretențiile lor sunt foarte mari. Noi avem pe masă o ofertă de prelungire a contractului. Ne-am înțeles, dar am zis că dacă vine un club, care, dacă ne place, vrem să plecăm și să ne lase în jurul la 30 de milioane de euro”, a declarat Florin Manea la fanatik.ro.

Mama lui Radu Drăguşin, anunţ despre viitorul fiului său Mama lui Radu Drăguşin a făcut anunţ despre viitorul fiului său. Svetlana Drăguşin a oferit un interviu în exclusivitate pentru AntenaSport şi a anunţat care este transferul la care visează fundaşul de 21 de ani din naţionala României. Svetlana Drăguşin a dezvăluit că fiul ei îşi poate îndeplini astfel marele obiectiv, acela de a juca în Premier League. „(Reporter: Unde visaţi să ajungă Radu?) Eu îmi doresc pentru el să ajungă unde şi-a propus… şi el îşi doreşte foarte tare să ajungă în Anglia. Acesta este visul lui de mic„, a declarat Svetlana Drăguşin, în exclusivitate pentru AS.ro. Radu Drăguşin este cotat, pe site-urile de specialitate, la 10 milioane de euro. Cota lui s-a dublat în ultimele 6 luni! „(Reporter: Este cel mai bine cotat jucător român, sunteţi mândră?) Mă bucur că demonstrează că munca este cheia succesului„, a precizat mama lui Radu Drăguşin.