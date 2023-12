Reacţia genială a lui Pep Guardiola, după ce Manchester City a câştigat CM al Cluburilor: "Am nevoie de o carte nouă!" - Antena Sport

Reclamă

Managerul catalan al campioanei din Premier League a mai afirmat că are nevoie de o nouă „carte”, dând de înţeles că nu se opreşte aici şi ţinteşte noi trofee.

„Am câștigat toate titlurile, nu mai avem nimic de câștigat, am senzația că am terminat treaba, s-a terminat. Ultimii opt ani s-au terminat. Am încheiat un capitol. Vreau să împărtăşesc asta cu toţi jucătorii care ne-au antrenat, toţi antrenorii – Enzo Maresca, Mikel Arteta.

Este timpul să ne odihnim puţin de Crăciun şi să cumpăr o carte nouă și să încep să o scriu din nou o poveste”, a declarat Pep Guardiola, conform presei din Anglia.

După succesul din finala cu Fluminense, Pep Guardiola a devenit antrenorul cu cele mai multe Campionate Mondiale ale Cluburilor câştigate, patru la număr, depăşindu-l pe managerul lui Real Madrid, Carlo Ancelotti.

De asemenea, Guardiola este singurul antrenor care a câştigat Campionatul Mondial al Cluburilor cu trei echipe diferite, anume Barcelona, Bayern Munchen şi Manchester City.

Manchester City – Fluminense 4-0 Manchester City – Fluminense s-a încheiat cu scorul de 4-0, în finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Pep Guardiola a câştigat un nou trofeu pe banca „cetăţenilor”. Manchester City a reuşit un 2023 fabulos, pe care l-a încheiat perfect. „Cetăţenii” au câştigat Champions League, Premier League, Cupa Angliei şi Supercupa Europei. Acum a câştigat şi Campionatul Mondial al Cluburilor după o victorie categorică în faţa lui Fluminense. Pentru Pep Guardiola a fost cel de-al 37-lea trofeu câştigat în carieră, în 849 de meciuri. S-a distanţat de Mircea Lucescu şi continuă să viseze că va doborî recordul all-time al lui Sir Alex Ferguson. Pep Guardiola a câştigat 16 trofee majore cu Manchester City: cinci titluri în Premier League, o Ligă a Campionilor, două Cupe ale Angliei, patru Cupe ale Ligii Angliei, o Cupă Mondială a Cluburilor, o Supercupă a Europei şi două Supercupe ale Angliei.