Reacţia lui Denis Drăguş, după golul uriaş marcat în Gaziantep - Beşiktaş 2-0: "Sunt foarte fericit!" Ce a spus de noul antrenor - Antena Sport

Florin Manea mizează şi pe faptul că Drăguş are şanse mari să fie convocat de Eci Iordănescu pentru EURO 2024. La începutul acestui an, Florin Manea a intermediat transferul lui Radu Drăguşin la Tottenham. Drăguş a marcat 11 goluri în toate competiţiile pentru Gaziantep în acest sezon şi este cotat la 2 milioane de euro.

„Vorbesc cu Denis, dar mai am şi alte lucruri de făcut. Trebuie să lucrez pentru Albert Guðmundsson de la Genoa, care are o cotă foarte bună acum. Juve şi cei din Anglia, de pe aici… Am Dina Grameni de la Farul, mă ocup de el şi pentru suma corectă… Drăguş joacă bine. Mi-aş dori, vorbesc mereu cu el, îmi doresc să colaborez cu el. Îmi doresc să îl şi ajut.

Să îl duc într-un loc ca lumea. Eu aş vrea să îl aduc aici, în Anglia. Are valoare de Premier League, dar nu vorbim de top 5. Vorbim de un West Ham, un Crystal Palace. Eu aşa cred şi deja am avut câteva discuţii. El a mai fost aproape de Stoke City înainte să meargă la Gaziantep. La modul în care se pregăteşte acum şi cum joacă, are o şansă.

Este un jucător care îmi place foarte mult. Destabilizează, a început să şi marcheze. De ce să n-aibă şi el noroc? E şi o chestie de noroc, chiar dacă este şi de valoare. Să sperăm, să vedem ce se întâmplă. Campionatul European este decisiv pentru el. Dacă joacă bine la European, şansele sunt mari să vină în Premier League. Eu aşa zic”, a spus Florin Manea pentru fanatik.ro.